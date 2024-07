Hugo Boss hat vorläufige Zahlen für das 2. Quartal veröffentlicht. Der Umsatz sank um 1% gegenüber dem Vorjahr auf 1.015 Mio. EUR und lag damit leicht unter den Konsenserwartungen, was auf die schwierigen Bedingungen insbesondere in Großbritannien und China zurückzuführen ist. Trotz einer verbesserten Bruttomarge sank das EBIT um 42% auf 70 Mio. EUR und blieb damit um 33% hinter den Erwartungen zurück, was auf die schwächere Umsatzentwicklung und strategische Investitionen zurückzuführen war. Die EBIT-Marge verringerte sich daher deutlich um 480 Basispunkte auf 6,9 %. Aufgrund der schwachen Performance und der anhaltenden Unsicherheiten senkte Hugo Boss den Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 1% bis 4% und einem EBIT zwischen 350 Mio. EUR und 430 Mio. EUR. Die enttäuschenden Ergebnisse führen zu einem gesenkten Kursziel von 68,00 EUR (alt: 80,00 EUR). Trotz des Rückschlags halten die Analysten von mwb research Boss weiterhin für unterbewertet und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG