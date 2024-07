Bodelshausen (ots) -Das Premium-Modeunternehmen Marc Cain vergrößert seinen Webshop um acht weitere Länder. Ab sofort können auch Kundinnen in Dänemark, Schweden, Norwegen, Luxemburg, Kroatien, Griechenland, Rumänien und Bulgarien die exklusiven Kollektionen Online erwerben.Die Entscheidung, die neuen Märkte zu erschließen, basiert auf umfassenden Analysen des organischen Traffics und des Suchvolumens nach Marc Cain. Die Analysen zeigten, dass das Interesse und die Nachfrage in diesen Ländern am höchsten aus den bisher noch nicht bedienten Märkten ist. Zusätzlich war das direkte Feedback von Endkundinnen entscheidend: Vermehrt kam der Wunsch auf, Marc Cain auch online kaufen zu können."Die Erweiterung unserer Online-Verfügbarkeit ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie. Wir freuen uns, dass wir unsere Kundinnen in diesen neuen Märkten mit den exklusiven Kollektionen begeistern können und sind gespannt auf die kommenden Entwicklungen in den USA und Asien", erklärt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung und Gründer von Marc Cain.Mit der Erweiterung bedient Marc Cain nun insgesamt 27 Webshop-Märkte in Europa sowie einen in Kanada. Der nächste strategische Schritt für das Unternehmen ist die Eröffnung eines Webshops in den USA, gefolgt von weiteren Markterweiterungen innerhalb Europas. Im Jahr 2025 plant Marc Cain zudem, seine Präsenz auf den asiatischen Markt auszudehnen.www.marc-cain.comPressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/5824245