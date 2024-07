Heimdall Power, der weltweit führende Anbieter von Stromnetzoptimierungen, gab heute eine Kapitalerhöhung von 25 Millionen USD in einer Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt. Die Runde wurde gemeinsam von dem internationalen Energieunternehmen Orlen, dem nordischen Cleantech-Fonds NRP Zero und dem Steinsvik Family Office angeführt. Bestehende Aktionäre, darunter Investinor, Eviny, Hafslund, Lyse und Sarsia Seed, beteiligten sich mit insgesamt 8,5 Millionen USD an der Runde.

New and existing investors united in Heimdall Power's Oslo HQ to celebrate the successful funding round. Photo: Jola McDonald

Gegründet im Jahr 2016, liefert Heimdall Power Software und Sensoren zur Überwachung von Freileitungen. Die Technologie ermöglicht es Elektrizitätsversorgern, die Übertragungskapazität ihrer Hochspannungsnetze um bis zu 40% zu steigern, während gleichzeitig die operative Sicherheit und Effizienz verbessert werden. Die Lösungen von Heimdall Power ermöglichen es den Versorgungsunternehmen, bestehende Stromnetzressourcen optimal zu nutzen und teure Infrastrukturaufwendungen zu reduzieren oder aufzuschieben, und besser auf die Herausforderungen des Energiewandels gerüstet zu sein.

Die kugelförmigen Sensor-Einheiten, von Heimdall Power als Neurons bezeichnet, sammeln Live-Daten, die es der fortschrittlichen Software des Unternehmens ermöglichen, die tatsächliche Übertragungskapazität in Echtzeit zu ermitteln. So können die Versorger die durch einen witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb (WAFB) verfügbar gemachte erhöhte Kapazität nutzen und den Betrieb der Stromnetze dynamisch an die Echtzeitbedingungen anpassen. Bei der Verwendung der bisherigen konservativen statischen bzw. saisonalen Grenzwerte war dies nicht möglich.

Das einzigartige Design und die bemerkenswerte Fähigkeit der Neuronen, mehr Kapazität aus der bestehenden Infrastruktur herauszuholen, brachten ihnen die Bezeichnung "Magic ball" ein, die von führenden globalen Medien wie das Wall Street Journal, Forbes und Yahoo übernommen wurden. Die Sensoreinheiten können innerhalb von Sekunden an unter Spannung stehenden Stromleitungen mit einem patentierten autonomen Drohnensystem installiert werden, was beispiellose Skalierbarkeit und Effizienz bietet und gleichzeitig die Sicherheit der Monteure gewährleistet. Indem die physikalischen Sensoren mit ihrem digitalen Pendant, dem KI-gestützten Virtuellen Neuron, kombiniert werden, ist Heimdall Power das erste Unternehmen, das eine präzise Überwachung von Freileitungen im systemweiten Maßstab als Hybridlösung anbietet.

"Wir haben im letzten Jahr viele wichtige Meilensteine bei Heimdall Power erreicht, aber dies ist der größte bisher und der Zeitpunkt ist perfekt. Die US-Regierung hat kürzlich das Ziel angekündigt, in den nächsten Jahren 100.000 Meilen an Übertragungsleitungen aufzurüsten, und mit dieser Serie-B-Runde werden wir unseren Beitrag dazu leisten, diese Vision zu erfüllen", sagte Jørgen Festervoll, CEO von Heimdall Power. "Diese Finanzierung gibt uns den Treibstoff, um international zu wachsen, während wir weiterhin unsere Organisation mit den besten Personen und Branchenexperten weltweit aufbauen. Sie wird uns auch ermöglichen, weitere Investitionen in unsere Technologieentwicklung zu tätigen und unsere Position als klarer Weltmarktführer im Bereich der netzverbessernden Technologien zu stärken", schloss Festervoll.

Heimdall Power wird von mehr als 40 Versorgungsunternehmen in 17 Ländern in Europa, Asien und den USA vertraut. Das Unternehmen erregte kürzlich die Aufmerksamkeit der US-Regierung, nachdem es das größte Projekt zur Optimierung von Stromnetzen in den USA mit Minnesotas Great River Energy gestartet hatte, und wurde daraufhin zu einem Gipfeltreffen zur Modernisierung des Stromnetzes im Weißen Haus in Washington D.C. eingeladen.

"Heimdall Power hat sich eine einzigartige Position als Ermöglicher des laufenden Energiewandels erarbeitet, mit schnell steigendem Strombedarf und Warteschlangen von erneuerbaren Energien, die auf Anschluss warten. Als Besitzer eines der vier polnischen Versorgungsunternehmen haben wir die wachsenden Herausforderungen, denen Stromnetze weltweit gegenüberstehen, beobachtet", sagte Marek Garniewski, Präsident des Vorstands bei Orlen VC. "Die Fähigkeit von Heimdalls Lösungen, die Netzkapazität um 40% zu steigern, ist nicht nur beeindruckend, sie ist transformativ. Zusammen mit dem zunehmend starken Interesse der Regierungen und neuen Mandaten aus den USA und Europa sind wir froh, Teil dieser Investitionsmöglichkeit zu sein und Heimdall Power bei seiner fortlaufenden internationalen Wachstumsreise zu unterstützen."

Patrick Sandahl, Investmentdirektor bei Investinor, teilte die Begeisterung über die Zukunft des Unternehmens: "Als Investor und Vorstandsmitglied habe ich die bemerkenswerte Reise von Heimdall Power aus erster Hand miterlebt. Ihre Technologie hat bereits begonnen, den gesamten Energiesektor umzugestalten. Diese Finanzierungsrunde ist ein Zeugnis für die Vision und die Umsetzung des Teams und zementiert die zentrale Rolle von Heimdall Power bei der Modernisierung von Stromnetzen weltweit."

Heimdall Power expandiert sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten schnell, mit derzeit mehreren offenen Stellen. Besuchen Sie heimdallpower.com, um mehr über das Unternehmen zu erfahren und seine Technologie und Lösungen sowie mögliche Karrierechancen zu erkunden.

Über Heimdall Power

Heimdall Power ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Optimierung von Stromnetzen spezialisiert hat, um die Energienetze der Welt intelligenter, leistungsfähiger und nachhaltiger zu machen. Die Technologie von Heimdall Power wird von über 40 Versorgungsunternehmen in 17 Ländern in Europa, Asien und in den Vereinigten Staaten vertraut, wo sie die Stromnetzkapazität für Unternehmen wie Swissgrid, Austrian Power Grid, TenneT und Great River Energy durchschnittlich um bis zu 40% erhöht hat. Das Unternehmen entwickelt intelligente Softwarelösungen und industrielle Sensoren, um einen schnellen, sicheren und erschwinglichen Energiewandel weltweit zu ermöglichen. Heimdall Power wurde 2016 gegründet und hat seinen europäischen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und seinen US-Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Über ORLEN Group

Die ORLEN Group ist ein integriertes Multi-Utility-Energieunternehmen, das in der renommierten globalen Fortune Global 500 Liste geführt wird. Es war das erste Unternehmen in der Region, das die Erreichung der vollständigen Emissionsneutralität bis 2050 verkündete. Dank jüngster Übernahmen und Fusionen zählt es zu den 150 größten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen ist in 10 Heimatmärkten tätig: Polen, Tschechische Republik, Deutschland, Litauen, Slowakei, Ungarn, Österreich, Kanada, Norwegen und Pakistan. Bis Ende dieses Jahrzehnts wird ORLEN über 320 Milliarden PLN in strategische Projekte investieren, von denen etwa 40% in grüne Investitionen fließen, einschließlich Windenergie auf See und an Land, Photovoltaik, Biogas und Biomethan, Biokraftstoffe, Elektromobilität, grüner Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe.

Über NRP Zero

NRP Zero ist ein in Oslo ansässiger industrieller Cleantech-Fondsmanager, der in spätphasige Venture-Unternehmen investiert, die die Energiewende beschleunigen und die Ressourceneffizienz mit einer positiven Wirkung über die Nordischen Länder hinaus optimieren. Durch aktive Zusammenarbeit mit den Managementteams und Stakeholdern der Unternehmen streben wir danach, langfristige Renditen zu maximieren und gleichzeitig positive und nachhaltige Umweltauswirkungen zu erzielen. Das Investitionsteam besteht aus fünf Fachleuten mit langjähriger Erfahrung in aktiver Beteiligung an der Schnittstelle von Industrie, Energie und Finanzen.

Contacts:

Peter Gørbitz Head of Marketing Communications

+47 905 12 662 peter@heimdallpower.com