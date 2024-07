Die Ölpreise starten weicher in den Dienstag, da Marktteilnehmer die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China fokussieren. Zudem haben die Preise für Gasöl weiter nachgegeben und nehmen die Heizölpreise im Inland mit an die Hand. In Deutschland, Österreich und der Schweiz können diese ihre Abwärtsbewegung vorerst fortsetzen. Die Rohölpreise gerieten zum Wochenauftakt unter Druck und setzen ihre Verlustserie ...

