© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Das Marktumfeld für Kryptowährungen hat sich in den vergangenen Tagen stark verbessert. Vor allem Solana konnte profitieren und hat ein Kaufsignal geliefert.Über viele Wochen hinweg herrschte in der Krypto-Branche Katerstimmung. Das vor dem Bitcoin-Halving aufgeheizte Sentiment kühlte sich im Frühjahr ab, was zu sinkenden Kursen führte. Zuletzt belasteten außerdem die Verkäufe des Bundeskriminalamtes sowie die erwarteten Gewinnmitnahmen von Mt.-Gox-Gläubigern die Kurse. Diese Entwicklung überschattete auch Spekulationen um eine möglicherweise schon bald bevorstehende Zulassung von Ethereum- und Solana-ETFs. Krypto-Anleger wetten auf Donald Trump Spätestens seit dem Wochenende sind Bitcoin, …