Memecoins explodieren mit bis zu 25% Plus - Welcher Coin hat Potential?

Bitcoin und die meisten Top-Altcoins verzeichnen derzeit starke Kursgewinne. In den letzten Stunden ist besonders auffällig, dass wieder einmal Meme-Coins besonders gut abschneiden. Der Markt hat sich wieder positiv gedreht, viele Token erholen sich vom Crash der letzten Woche.

Top Mememcoins, Quelle: www.coinmarketcap.com

Memecoin-Preise steigen

Pepe und WIF sind derzeit die am besten performende Meme-Coin unter den Top 8 nach Marktkapitalisierung weltweit.

Der Preis von dogwifhat ist um über 25% gestiegen und liegt nun bei etwa 2,15 Dollar, während seine Marktkapitalisierung ebenfalls über 2,1 Milliarden Dollar liegt. Dieser Solana-Coin hat zwar noch einen weiten Weg, um ein neues Allzeithoch zu erreichen, welches zuletzt am 31. März erreicht wurde; WIF liegt seitdem um 57% im Minus.

Auch der Preis von PEPE steigt heute, mit einem Anstieg von fast 26% für die größte Frosch-Meme-Coin. Der Preis hat damit den wichtigen Widerstand bei 0,0000113 US-Dollar durchbrochen und den Weg nach oben geebnet. Damit zeigt der Token ein starkes Lebenszeichen, wenngleich die Layer 2 Variante Pepe Unchained laut Experten ein deutlich höheres Wachstumspotenzial aufweisen wird.

MOG hat ebenfalls gute Leistungen gezeigt, mit einem Anstieg von 65% in dieser Woche und 18% heute. Tatsächlich ist dies die am besten performende Meme-Coin unter den Top 8 in den letzten Wochen.

Zwei Meme-Coin-Giganten, DOGE und SHIB, verzeichnen ebenfalls Zuwächse, aber im einstelligen Bereich (3 bzw. 7%).

Stimmungswechsel am Markt

Nach einigen Wochen der Ruhe sind die Meme-Coin-Händler "aufgewacht", und wir können bereits die Ergebnisse sehen. Interessanterweise schneiden kleinere Meme-Coins mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Millionen Dollar heute nicht gut ab. Dies deutet darauf hin, dass, wenn Meme-Coin-Händler wieder stark investieren, sie tendenziell Geld in etabliertere Meme-Coins stecken. ICOs, also Initial Coin Offers gehe jedoch noch immer recht gut und können wichtige Umsatzziele erreichen. So hat auch Base Dawgz, ein Base jumpendere Shiba Inu, schon über 2,5 Millionen im Presale eingesammelt. Das Konzept des Multi-Blockchain-Token scheint die Investoren zu interessieren, gepaart mit dem kultigen Hunde Thema.

base dawgz Presale, Quelle: https://www.basedawgz.com/

Kann Pepe die 1 US-Dollar erreichen?

Am 27. Mai 2024 erreichte Pepe Coin seinen Höchstpreis von 0,00001717 Dollar, während der niedrigste Preis am 14. April 2023 bei 0,000000001057 Dollar lag. Seit dem Erreichen seines Allzeithochs wurde der niedrigste Preis von 0,00007734 Dollar und der höchste Preis seit diesem Zyklustief von 0,00001253 Dollar verzeichnet. Die aktuelle Stimmung für Pepe Coin ist bullisch, mit einem Fear & Greed Index von 65.

Obwohl PEPE ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet hat, mit einem Anstieg von 654% im letzten Jahr und einer besseren Performance als 94% der Top-100-Krypto-Assets, scheint es höchst unwahrscheinlich, dass PEPE bald auch nur die Nähe der 1-Dollar-Marke erreicht. Trotz seiner Performance, die Bitcoin und Ethereum deutlich übertrifft, braucht es beim aktuellen Preis von 0,00001170 Dollar einen exponentiellen Anstieg, um 1 Dollar zu erreichen.

Jedoch kann die Volatilität von PEPE nicht ignoriert werden. Trotz seiner Gewinne hatte PEPE in den letzten 30 Tagen nur 13 grüne Tage (43%), was die Schwankungsbreite anzeigt. Der bevorstehende ETF-Handel, der am 23. Juli beginnt, könnte seinen Preis weiter beeinflussen und möglicherweise nach oben treiben. Doch um 1 Dollar zu erreichen, wäre eine beispiellose und anhaltende Rallye erforderlich, die weit über die aktuellen Wachstumsmuster hinausgeht.

Dagegen kann Pepe Unchained durchaus Steigerungen um 10.000% erreichen. Der Token setzt auf ein neuartiges Konzept, bei dem er PEPE von der teuren und langsamen Ethereum Blockchain lösen und seine eigene Layer-2-Blockchain aufbauen will.

Pepe Unchained will der große Nachfolger von Pepe werden. Durch ide ablösung der veralteten Ethereum Technologie schafft der Token ein Ökosystem, wo er 100 mal schnellere und günstigere Transaktionen erlaubt. Die Verbindung mit Ethereum bleibt bestehen, ein einfaches Bridging soll in der Blockchain erlaubt werden.

Die eigene Blockchain von $PEPU bietet nicht nur direkte Vorteile für den Meme-Coin, sondern auch indirekte. Als Mittelschicht könnte Pepe Unchained in Zukunft von Entwickler genutzt werden, um verschiedene Meme-Coins auf der Layer-2-Lösung von $PEPU zu erstellen. Somit könnte $PEPU das Fundament eines gesamten Ökosystems werden und den Meme-Coin schnell in der Krypto-Welt bekannt machen.

Viele Analysten glauben, dass $PEPU nach dem Start einen Anstieg um das Hundertfache erleben könnte. Auch zahlreiche Anleger zeigen großes Vertrauen in $PEPU, da die Marktkapitalisierung trotz des kurzen Vorverkaufs bereits bei fast 3,7 Millionen Dollar liegt. In wenigen Stunden steht jedoch die nächste Preiserhöhung an. Dies bedeutet, dass alle Investoren, die den Meme-Coin noch vor dieser Erhöhung gekauft haben, ihren ersten Buchgewinn verzeichnen werden. Wer danach kauft, könnte jedoch die günstigste Gelegenheit verpasst haben, die es jemals für $PEPU geben wird.

