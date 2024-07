G Mining Ventures Corp. (GMIN) und Reunion Gold Corp. gaben bekannt, dass der Unternehmenszusammenschluss zwischen GMIN und Reunion Gold durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem kanadischen Business Corporations Act abgeschlossen wurde. Das Arrangement wurde von den Aktionären von GMIN und Reunion Gold auf ihren jeweiligen Jahreshauptversammlungen bzw. außerordentlichen Versammlungen am 9. Juli 2024 mit überwältigender Mehrheit und anschließend vom Ontario Superior Court of Justice am 11. Juli 2024 genehmigt.



Ein neu gegründete Unternehmen wird das kombinierte Geschäft von GMIN und Reunion Gold (New GMIN) besitzen und führen und hat gemäß dem Arrangement (I) alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am Kapital von GMIN und (II) alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am Kapital von Reunion Gold erworben.



Es wird erwartet, dass die New GMIN-Aktien am oder um den 17. Juli 2024 unter dem Börsensymbol "GMIN" an der Toronto Stock Exchange (TSX) notiert und zum Handel zugelassen werden und die derzeit notierten GMIN-Aktien ersetzen werden, da die Aktien von GMIN und Reunion Gold am Vortag bei Handelsschluss von der TSX bzw. der TSX Venture Exchange (TSXV) genommen werden.



G Mining Ventures Corp. ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Edelmetallprojekten spezialisiert hat, um von der Wertsteigerung durch eine erfolgreiche Minenentwicklung zu profitieren. GMIN ist derzeit mit seinem Vorzeige-Goldprojekt Tocantinzinho im bergbaufreundlichen und vielversprechenden brasilianischen Bundesstaat Pará aktiv. Reunion Gold Corporation ist ein führender Goldexplorer im Guayana-Schild in Südamerika.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de