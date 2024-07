Golden Cariboo - Goldgehalte steigen in der Tiefe deutlich!

Anzeige / Werbung

Die zweite Hälfte der Ergebnisse aus Golden Cariboos Bohrlo 08 fällt sogar noch besser aus als die erste.

Mit der Bohrung QGQ24-08 hatte Golden Cariboo Resources Ltd. (CSE:GCC; OTC:GCCFF; FSE:3TZ) vor Kurzem in einer so genannten Blindentdeckung auf dem Projekt Quesnelle Gold Quartz Mine einen neuen mineralisierten Goldtrend entdeckt. Dabei wurden bereits ermutigende Ergebnisse veröffentlichten, die allerdings nur die obere Hälfte des bis auf 712,01 Meter Tiefe abgeteuften Bohrlochs abbildeten. Jetzt stellt sich heraus; die Goldgehalte dieser Bohrung nehmen in der Tiefe deutlich zu!

So meldete das Unternehmen von CEO J. Frank Callaghan für Bohrung QGQ24-08 ab einer Tiefe von 380,90 bis in eine Tiefe von 623,24 Metern zahlreiche Abschnitte von teilweise hochgradiger Goldvererzung! Dazu gehören:

- 0,74 Meter (380,90 bis 381,64 Meter) mit 3,72 g/t Gold

- 0,95 Meter (397,86 bis 398,81 Meter) mit 1,59 g/t Gold

- 0,62 Meter (472,47 bis 473,09 Meter) mit 9,62 g/t Gold und

- 0,74 Meter (622,50 bis 623,24 Meter) mit 0,98 g/t Gold

Es zeigt sich also, dass die Gehalte der Bohrung (vgl. hier https://goldinvest.de/golden-cariboo-neue-blindentdeckung-auf-dem-quesnelle-gold-projekt/) im Vergleich mit dem ersten Teil des Bohrlochs in die Tiefe teilweise deutlich steigen.

Damit nicht genug, veröffentlicht Golden Cariboo auch die Resultate eines Teils von Bohrloch QGQ24-09, die ebenfalls ermutigend ausfallen:

- 89,73 Meter (185,12 bis 274,85 Meter) mit 0,43 g/t Gold,

davon 9,1 Meter (233,55 bis 242,65 Meter) mit 1,83 g/t Gold

davon 0,81 Meter (241,00 bis 241,81 Meter) mit 8,29 g/t Gold und

zudem mit 4,4 Metern (258,53 bis 262,97 Meter) mit 4,44 g/t Gold

(Weitere Ergebnisse aus QGQ24-09 stehen noch aus)

Vielversprechend ist dabei, dass dieses zweite Bohrloch 98 Meter nordwestlich von 08 niedergebracht wurde und damit, so Golden Cariboo, die Fortsetzung und Kontinuität des neu entdeckten Trends demonstriert!

Während die restlichen Proben von QGQ24-09 zur Analyse vorbereitet werden, drehen sich die Bohrer weiter. Golden Cariboo zielt mit den Löchern QGQ24-10, QGQ24-11, QGQ24-12, QGQ24-13, QGQ24-14 und QGQ24-15 auf die so genannte Halo-Zone ab, die sich 400 Meter nordwestlich von Loch QGQ24-09 befindet. Halo schließt an frühere Schürfungsergebnisse an und stellt möglicherweise einen weiteren, von der Zone North Hixon separaten Trend dar.

Es zeichnet sich unserer Ansicht nach ab, dass die Bohrkampagne von Golden Cariboo - auch wenn diese ja erst angelaufen ist, zum einem Erfolg werden könnte. Wir sind jetzt gespannt auf die restlichen Ergebnisse von QGQ24-09 und vor allem der Bohrungen in die Halo-Zone!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA3808134025