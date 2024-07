FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Kommentar der Deutschen Bank hat die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius am Dienstag angetrieben. Sie waren am frühen Nachmittag mit einem Plus von gut zwei Prozent auf 29,46 Euro Favorit im Dax .

Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs rechnet mit guten Zahlen zum zweiten Quartal, gestützt sowohl von Kabi wie durch die Krankenhausgruppe Helios. Fresenius könnte zudem den Ausblick leicht anheben. Fresenius will den Quartalsbericht am 31. Juli veröffentlichen.

Dank der Tochter Kabi mit ihren Geschäften rund um klinische Ernährung, Infusionen und Arzneimittel war Fresenius bereits stark ins Jahr gestartet und hatte in der Folge im Mai den Ausblick für 2024 schon einmal angehoben. Fresenius steckt nach einigen schwierigen Jahren im Umbau. Künftig soll der Konzern nur noch aus der Krankenhaussparte Helios und der Tochter Kabi bestehen.

Mit dem Kursgewinn vom Dienstag setzten sich die Papiere wieder von ihrer 21-Tage-Linie ab. Diesen Durchschnittskurs - ein beliebter kurzfristiger charttechnischer Indikator bei 28,60 Euro - hatten die Papiere in den vergangenen Handelstagen mehrfach erfolgreich getestet.

Bis zum Kursziel von weiterhin 42 Euro von Friedrichs sind noch fast 43 Prozent Luft nach oben. Entsprechend votiert er weiterhin mit "Buy"./mis/nas/jha/