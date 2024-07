Niederdorfelden (ots) -Job, Familie, Freunde, Hobbys: Das Leben ist manchmal ganz schön vollgepackt. Deshalb ist regelmäßige Selbstfürsorge wichtig, um die eigenen Batterien aufzuladen. Mit den Selfcare Saturdays, die im Spätsommer 2024 durch vier deutsche Städte touren, schafft Engelhard für PTA und PKA genau dafür die Möglichkeit. Zeit für das eigene Wohlbefinden - fernab vom Alltagsstress."Es geht um dich": Das ist die zentrale Botschaft, mit der das Pharmaunternehmen Engelhard zu einem Tag einlädt, der Selbstfürsorge in den Mittelpunkt stellt: dem Selfcare Saturday. In Top-Eventlocations in vier deutschen Städten - Mainz, Hamburg, Essen und Leipzig - erwarten PTA und PKA spannende Vorträge renommierter Speakerinnen, Selfcare-Aktionen und vor allem eins: Zeit für sich. Daneben stehen Unterhaltung, Information, Spaß und kulinarische Freuden auf dem Programm.Frauenpower auf der BühneHerzstück der Veranstaltung: Die Selfcare-Bühne. Hier werden hemen am Puls der Zeit für Aha-Momente und Inspiration gleichermaßen sorgen. Empowerment sowie die eigene Wirkung und Präsenz sind genau wie Resilienz und auch Beratungs-Hacks für den HV Themen, die auf der Bühne stattfinden. Die Teilnehmer*innen der Engelhard Selfcare Saturdays können sich dabei auf hochkarätige Speakerinnen freuen - mit dabei sind unter anderem Apothekerin Dr. Claudia Rosado, die Bundesvorsitzende des BVpta e.V. Anja Zierath, Moderatorin und Zuckerfrei-Expertin Anastasia Zampounidis, Schauspielerin und Coachin Wolke Hegenbarth sowie Bestsellerautorin Nicole Staudinger.Verschiedene Aktionen laden zudem in den Selfcare-Erlebniswelten zum Entdecken, Mitmachen und Wohlfühlen ein: Jede der Engelhard-Marken hat sich für die Teilnehmer*innen besondere Programmpunkte überlegt, die für Selbstfürsorge stehen und gleichzeitig die Markenidentität widerspiegeln. Prospan® macht die Balance aus Stärke und Gelassenheit zum Thema, bei isla® wiederum steht die Stimme im Fokus. Und Tyrosur® wäre nicht Tyrosur®, wenn es nicht um Abenteuer gehen würde. Das und Vieles mehr lässt sich in den Erlebniswelten bei Snacks & Drinks erkunden.All das sind auch super Gelegenheiten, um mit dem Engelhard-Team vor Ort in den Austausch zu kommen und mehr zum Produktportfolio zu erfahren. Doch auch für den Austausch untereinander - unter den Apothekenteams - sind die Engelhard Selfcare Saturday die perfekte Plattform.Selfcare bedeutet, mehr das Leben zu genießen"Wir freuen uns sehr, den PTA und PKA, die in der Apotheke enorme Leistungen erbringen, einen Tag zu bieten, an dem sie selbst im Mittelpunkt stehen und der sie beruflich und persönlich voranbringt", erklärt Tobias Frank, Director Sales bei Engelhard und ergänzt: "Selfcare bedeutet, sich selbst ganz oben auf die Prioritätenliste zu setzen. Im Alltag ist das nicht immer einfach umzusetzen, aber wertvoll: Denn wer sich gezielt Zeit für sich gönnt, stärkt seine Gesundheit, Belastbarkeit und Lebensfreude."Mehr Informationen zum Event und die Möglichkeit, sich kostenlos für den Engelhard Selfcare Saturday anzumelden, haben PTA und PKA auf der Website www.engelhard-selfcare-saturday.de. Auch auf dem Instagram-Kanal von Engelhard unter www.instagram.com/engelhardarzneimittel gibt es ab sofort News und Reels zum Event.Pressekontakt:Frank Ahnefeld/ Désirée Stobbe+49 6101 539-2470presse@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/5824350