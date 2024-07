Wuppertal (ots) -Die Fußball-EM in Deutschland versprach schon von Beginn an ausgebuchte Unterkünfte rund um die Stadien und Fanzonen - wie sich gezeigt hat, wissen allerdings nur wenige Vermieter, wie sie entsprechende Events wirklich für sich nutzen können. Als Gründer vom Fewo Butler sind Falk Erfkamp und Niklas Kuhn Experten im Bereich der Kurzzeitvermietung und zeigen ihren Kunden optimale Wege und effektive Strategien für maximale Umsätze auf. Was man von der EM lernen kann und wie man auch bei künftigen Veranstaltungen dieser Art vorgehen sollte, erklären sie hier.Die Fußball-Europameisterschaft lockt seit Mitte Juni Besucher aus der ganzen Welt nach Deutschland. Neben 2,7 Millionen Fußballfans in den Stadien wurden schon im Vorfeld noch zusätzlich etwa 7 Millionen Menschen in den Fanzonen erwartet. Dementsprechend ist das verfügbare Angebot an Unterkünften auf dem deutschen Markt für etwa einen Monat stark frequentiert und gebucht. Weil es schlichtweg nicht genug Ferienwohnungen und Hotelzimmer gibt, um dem großen Besucheransturm gerecht zu werden, nutzen kluge Vermieter die Chance des starken Nachfrageüberhangs, um ihre Preise zu erhöhen. Damit machen sie sich also die klassische Marktdynamik zunutze: Die Nachfrage übersteigt das Angebot und dementsprechend steigt der Preis. "Um bei derartigen Events das Maximum aus seinem Objekt herauszuholen und letztendlich nicht auf einer ungebuchten Nacht sitzenzubleiben, sollten Vermieter dabei jedoch einige Punkte beachten", verrät Falk Erfkamp, Gründer vom Fewo Butler."Wir verraten unseren Kunden, wie sie zur EM und ähnlichen Veranstaltungen die dreifachen Mietpreise pro Nacht für ihre Ferienunterkunft bekommen können, indem sie den Markt systematisch beobachten und zur richtigen Zeit reagieren", fährt der Experte fort. Gemeinsam mit Niklas Kuhn, der im Unternehmen als Geschäftsführer tätig ist, hat er Fewo Butler gegründet, um Gastgebern zu zeigen, wie sie mit wenig Eigenkapital ein automatisiertes, rechtssicheres und profitables Geschäft aufbauen können. Mit ihrem bewährten Fewo Butler Vermietungskonzept, das Falk Erfkamp und Niklas Kuhn in den vergangenen sechs Jahren an über 100 Ferienwohnungen getestet haben, verschaffen sie ihren Kunden die Basis, um sich selbst nebenbei ein profitables Business aufzubauen.Systematische Marktbeobachtung für maximale MieteinnahmenTrotz der lukrativen Chancen, die der Besucherandrang zur EM oder ähnlichen Veranstaltungen bietet, gibt es immer wieder Vermieter, die sich nicht professionell mit der Thematik beschäftigen und ihre Ferienunterkunft weiterhin für 85 bis 120 Euro pro Nacht anbieten. Logischerweise sind diese Unterkünfte die ersten, die ausgebucht sind. Jedoch ist es nicht im Sinne eines Vermieters, zuerst gebucht zu werden, denn das bedeutet in der Regel, mit einem zu günstigen Angebot auf dem Markt vertreten zu sein. Gleichzeitig sollten sie auch nicht zu den letzten gehören, denn wer zu teuer ist, läuft Gefahr, eine Nacht gar nicht zu verkaufen. "Letztendlich verkaufen wir Zeit und die kennt nur eine Richtung. Ist die Zeit abgelaufen, ohne dass die Ferienwohnung vermietet war, ist die Chance auf Einkünfte vertan", erklärt Niklas Kuhn.Darum sollten Vermieter bei derartigen Events clever vorgehen und sich frühzeitig mit ihrer Preisgestaltung auseinandersetzen. Indem sie die Auslastung der Ferienunterkünfte um sich herum beobachten, erhalten sie einen guten Überblick über das aktuelle Marktgeschehen. Stellen sie nun fest, dass alle Unterkünfte in der Umgebung bereits gebucht sind und ihre die einzig noch verfügbare ist, so erweist es sich als sinnvoll, den Preis zu erhöhen, um die bestehende Nachfrage abzugreifen. "Wer das Ganze systematisch angehen möchte, nutzt hierfür professionelle Programme und Tools der Revenue Managements", erklärt Falk Erfkamp. "Diese Tools gleichen täglich die Auslastung im eigenen Markt und in der Vergleichsgruppe ab und analysieren, wie viele der Unterkünfte noch verfügbar sind und wie viele Unterkünfte schon gebucht sind. Auf dieser Basis generieren sie dann automatisch einen angemessenen Preiszuschlag."Fewo Butler steht für automatisierte, rechtssichere und profitable VermietungskonzepteVermieter, welche die Tools des Revenue Managements nutzen, können also insbesondere zu Events wie der Fußball-Europameisterschaft enorm davon profitieren. "Beispielsweise hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass eine Ferienwohnung, die normalerweise 120 Euro pro Nacht kostet, zur EM durchaus für das Dreifache vermietet werden kann", verrät Falk Erfkamp. Denn weil die Leidenschaft für den Fußball keine Grenzen kennt, sind die Fans durchaus bereit, diese Preise zu bezahlen, wenn keine günstigeren Optionen mehr verfügbar sind - das ist auch bei ähnlichen Veranstaltungen immer wieder der Fall. "Für Vermieter, die auf den großen Nachfrageüberhang vorbereitet sind, ist es ein Leichtes, aus diesem Umstand Gewinn zu schlagen", fasst Falk Erfkamp zusammen.Wer professionelle Strategien erlernen möchte, mit denen auch abseits der EM das Maximum aus der Vermietung der eigenen Ferienwohnung herausgeholt werden kann, ist beim Fewo Butler an der richtigen Adresse. Denn gemeinsam helfen Niklas Kuhn und Falk Erfkamp Gastgebern in Trainings, Seminaren und Kursen dabei, sich in 10 bis 12 Wochen ein eigenes Business in der Kurzzeitvermietung aufzubauen. Dabei lernen die Vermieter nicht nur, wie sie ihre Objekte rechtssicher vermieten und gewinnbringend vermarkten, sondern erfahren auch, wie sie den optimalen Weg finden, der ihnen auf lange Sicht passives Einkommen und finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht.