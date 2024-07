EQS-Ad-hoc: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

Eckert & Ziegler mit erneutem Umsatz- und Gewinnsprung gegenüber Vorjahr. Gewinnprognose für 2024 angehoben.



16.07.2024 / 14:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2. Quartal 2024: Umsatz: 77,8 Mio. EUR (VJ: 60,1 Mio. EUR)

EBIT vor Sondereinflüssen: 17,5 Mio. EUR (VJ: 12,0 Mio. EUR)

Nettogewinn: 9,5 Mio. EUR (VJ: 6,2 Mio. EUR) 1. Halbjahr 2024: Umsatz: 145,4 Mio. EUR (VJ: 118,0 Mio. EUR)

EBIT vor Sondereinflüssen: 32,5 Mio. EUR (VJ: 22,6 Mio. EUR)

Nettogewinn: 18,0 Mio. EUR (VJ: 10,9 Mio. EUR) Jahresprognose 2024: Umsatz von knapp 265 Mio. EUR (bestätigt)

EBIT vor Sondereinflüssen von rund 55 Mio. EUR (angehoben) Berlin, 16.07.2024 Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) erzielt nach vorläufigen Berechnungen für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatz von 145,4 Mio. EUR (VJ: 118,0). Die im Rahmen der Prognose 2024 eingeführte Kennzahl EBIT vor Sondereinflüssen beläuft sich im ersten Halbjahr 2024 auf 32,5 Mio. EUR (VJ: 22,6). Der Nettogewinn, über welchen an dieser Stelle nur noch vergleichend berichtet wird, steigt auf 18,0 Mio. EUR (VJ: 10,9). Der Vorstand hebt die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an und erwartet ein EBIT vor Sondereinflüssen von rund 55 Mio. EUR. Die am 22. März 2024 veröffentlichte Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 bleibt unverändert. Hier rechnet der Vorstand weiterhin mit einem Umsatz von knapp 265 Mio. EUR. Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr 2024 werden am 9. August 2024 veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



Ende der Insiderinformation



16.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com