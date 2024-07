Hamburg (ots) -Ineffiziente Rekrutierungsprozesse stellen für viele Unternehmen ein größeres Problem dar als der eigentliche Fachkräftemangel: Sie schrecken potenzielle Bewerber ab und verhindern, dass Unternehmen die idealen Talente für ihr Team finden. Christian Gröbe, Geschäftsführer der Meine Fachkraft MFK GmbH, hilft Unternehmen mit dem MFK KI-Recruiter dabei, ein leistungsstarkes Team aufzubauen und somit die Grundlage für zukünftigen Erfolg zu schaffen. Wie sein KI-Tool funktioniert und warum es für Unternehmen in der heutigen Zeit unverzichtbar ist, erklärt er hier.Der Fachkräftemangel ist mittlerweile in nahezu jeder Branche spürbar - für viele Unternehmen allerdings nur ein sekundäres Problem, da diese bereits erhebliche Herausforderungen in ihrem Rekrutierungsprozess erleben. Dieser erweist sich häufig als äußerst zeitaufwendig und ineffizient, was dazu führt, dass qualifizierte Bewerber übersehen werden. Stattdessen wird wertvolle Zeit mit der Bearbeitung zahlreicher unqualifizierter Bewerbungen verschwendet, die im schlimmsten Fall nicht einmal den Anforderungen der Stellenanzeige entsprechen. "Die Situation wird sich in Zukunft nicht entspannen. In den nächsten zehn Jahren gehen etwa 30 Prozent der aktuellen Arbeitskräfte in den Ruhestand", erklärt Christian Gröbe, Geschäftsführer der Meine Fachkraft MFK GmbH. "Viele Unternehmen sind sich dieser Problematik bewusst und nutzen Personalvermittler, Stellenanzeigen und Social Recruiting - jedoch meist ohne den gewünschten Erfolg. Die Realität ist: Diese Rekrutierungsmaßnahmen sind veraltet und den aktuellen Bedingungen des Arbeitsmarkts nicht mehr gewachsen.""Es ist Zeit für einen Wandel der Rekrutierungsmaßnahmen", betont der Experte. Mit seinem Unternehmen hat er sich diesem Wandel verschrieben und eine spezielle KI-Software entwickelt, die Unternehmen den entscheidenden Vorteil verschafft, den sie in der aktuellen Situation dringend benötigen. "Mit unserem MFK KI-Recruiter kann der Fachkräftemangel effektiv bewältigt und ein leistungsstarkes Team aufgebaut werden", hebt der Unternehmer hervor. "Unser Ziel ist es, innerhalb von acht Wochen passende, vollständig eingestellte Kandidaten zu liefern - und das ganz ohne zusätzlichen Aufwand für unsere Kunden." Das KI-Tool veröffentlicht Anzeigen über ein Netzwerk von mehr als 100 digitalen Kanälen und nutzt dabei individuelle Bilder und Videos, welche sich nahtlos an die Firmen-DNA anpassen. Dadurch wird sichergestellt, dass tatsächlich jeder passende Kandidat erreicht wird.Individuelle Beratung und KI-Recruiting: Die Erfolgsstrategie von Christian GröbeChristian Gröbe bietet seinen Kunden eine umfassende Betreuung - von der Zielermittlung bis zur Einstellung neuer Mitarbeiter. "Die Zusammenarbeit beginnt mit einem etwa einstündigen Gespräch, in dem wir den gesamten Ablauf und alle relevanten Details besprechen", erklärt er. "Dabei gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen des Unternehmens ein - dazu zählt unter anderem, ob die Zeugnisse der Kandidaten bereits beim Vorstellungsgespräch vorliegen sollen oder welche besonderen Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden müssen." Diese Informationen sind entscheidend, um die richtigen Kandidaten anzusprechen, verrät er. So kann im Voraus abgewogen werden, ob die Bewerber sowohl fachlich als auch persönlich zum Unternehmen passen und inwieweit sie bereit sind, spezifische Anforderungen wie Schicht- oder Montagearbeit zu erfüllen.Nach dieser persönlichen Beratung kommt der MFK KI-Recruiter zum Einsatz, der die besten Kandidaten effizient und umfassend ermittelt und sie durch intelligente Anzeigenplatzierungen auf das Jobangebot aufmerksam macht. "Parallel dazu erstellen wir ein Bewerberportal und organisieren die Schaltung der Stellenanzeigen auf verschiedenen Kanälen", führt Christian Gröbe aus. "Dabei beschränken wir uns nicht nur auf Facebook und Instagram, sondern nutzen je nach zu besetzender Position Portale wie Google, digitale Zeitungspapiere, LinkedIn oder Kleinanzeigen." Sobald der MFK KI-Recruiter erfolgreich Kandidaten identifiziert hat, qualifiziert das Team von Christian Gröbe die Bewerbungen vor. Ebenso wichtig ist es, die Bewerber von den Vorzügen ihres potenziellen neuen Arbeitgebers zu überzeugen. "Wenn gewünscht, betonen wir gegenüber den Bewerbern die Vorteile des jeweiligen Unternehmens und sorgen dafür, dass sie sich für das Unternehmen unseres Kunden entscheiden", erklärt er. "Dazu identifizieren wir die überzeugendsten Argumente und zeigen den Kandidaten so, warum das Unternehmen unseres Kunden die beste Wahl für sie ist, damit sie den Bewerbungsprozess erfolgreich abschließen und eingestellt werden können."MFK KI-Recruiter: Der Schlüssel zu qualifizierten BewerbernMit dem MFK KI-Recruiter und einem Netzwerk aus über 100 Kanälen, das neben klassischen Portalen wie Facebook, Instagram und dergleichen auch Bild.de, T-Online, Web.de und Co. einschließt, kann Christian Gröbe für jede Position die passenden Fachkräfte erreichen. "Damit sind wir das ultimative Ass im Ärmel unserer Kunden - unabhängig von der Branche", erklärt er. "Unsere Kunden können durch den Einsatz des MFK KI-Recruiters bis zu 27 Prozent ihrer Zeit einsparen."Bereits die Stellenanzeige wird auf 100 sorgfältig ausgewählten Portalen veröffentlicht, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. "Wir sind extrem effizient und schnell online, sodass wir die ersten qualifizierten und sorgfältig geprüften Bewerbungen meist innerhalb von 48 Stunden erhalten", berichtet Christian Gröbe. "Unser System liefert vollständige Bewerbungen direkt und ohne zusätzlichen Aufwand, was wertvolle Zeit und Ressourcen spart."Sie möchten effizient neue Fachkräfte für Ihr Unternehmen rekrutieren und dabei auf die Kraft eines innovativen KI-Tools setzen? 