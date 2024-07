In der vergangenen Woche hat Gerresheimer Zahlen zum ersten Halbjahr publiziert. Der Umsatz legt von 957,4 Millionen Euro auf 968,5 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBITDA verbessert sich von 185,2 Millionen Euro auf 188,2 Millionen Euro. Die Marge steht bei 19,4 Prozent. Im zweiten Halbjahr soll sich das Geschäft deutlich beleben.Für 2024 prognostiziert Gerresheimer ein organisches Umsatzplus von 5 Prozent bis 10 Prozent. Das bereinigte EBITDA wird bei 430 Millionen Euro bis 450 Millionen Euro erwartet. Im kommenden Jahr soll der Umsatz um 10 Prozent bis 15 Prozent zulegen.Die Analysten der Deutschen Bank haben nach diesen Daten nur kleinere Änderungen an ihrem Modell vorgenommen. Sie bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktien von Gerresheimer. Das Kursziel steht weiter bei 130,00 Euro. Die Zahlen liegen auf Höhe der Erwartungen. Die Belebung im zweiten Halbjahr ist laut den Analysten machbar.Auch die Experten von Berenberg haben gestern ihre Kaufempfehlung für die Papiere von Gerresheimer erneuert. Hier steht das Kursziel bei 125,00 Euro. Impulse erwarten die Experten, wenn im Schlussquartal 2024 das Closing der Akquisition von Bormioli Pharma gelingt.Die Aktien von Gerresheimer verlieren 1,0 Prozent auf 99,70 Euro. In den vergangenen sechs Monaten kommt die Aktie auf ein Plus von rund 10 Prozent.

