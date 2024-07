Wien (www.fondscheck.de) - Im Geschäft mit börsengehandelten Fonds konkurrieren die Anbieter um Mittelzuflüsse, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei würden sie sich in einigen Feldern beim Preis unterbieten. Dabei könnten manche Häuser auf der Strecke bleiben, meine ein Marktbeobachter.Der Preiskampf im Feld der börsengehandelten Fonds (ETFs) könne unter den Anbietern Opfer fordern. Davor warne Michael Klimek, Geschäftsführer der Beratungs- und Investmentgesellschaft Dolphinvest Capital. Zur Begründung verweise er auf die Konkurrenz um verwaltetes Vermögen. Die Anbieter würden versuchen, über günstigere Preise das Mittelaufkommen zu steigern. Über ein größeres Fondsvolumen könnten die Unternehmen Skaleneffekte erzielen und so die Profitabilität steigern - trotz niedrigerer Preise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...