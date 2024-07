Der Bergbaukonzern Eramet hat eine Anlage zur Lithiumgewinnung in Argentinien eröffnet. Bei voller Kapazität wird die Anlage, die im November in Betrieb gehen soll, jährlich bis zu 24.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität produzieren - genug für rund 600.000 E-Autos. Betrieben wird die neue Anlage von einem Joint Venture, an dem Eramet mit 50,1 Prozent eine knappe Mehrheit hält. Tsingshan gehören die restlichen Anteile. Bei Tsingshan handelt ...

