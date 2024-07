EQS-News: MWB AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

MWB AG bestätigt dynamischen Wachstumskurs 2023 und prognostiziert weitere Zuwächse 2024



16.07.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MWB AG bestätigt dynamischen Wachstumskurs 2023 und

prognostiziert weitere Zuwächse 2024 München, 16. Juli 2024 - Die MWB AG ("MWB", "Unternehmen" oder "Gesellschaft") (ISIN: DE000A4032H1 | WKN: A4032H), einer der Qualitätsführer im Handelsmarkt für Luxusuhren in der DACH-Region (Einschätzung der Gesellschaft), bestätigt auf Basis des testierten Jahresabschlusses die positive Geschäftsentwicklung 2023. Dabei gelang es dem Münchner Unternehmen, den dynamischen Wachstumskurs fortzusetzen. Nachdem MWB im Gründungsjahr 2021 als Vermittler zwischen Uhrenverkäufer und -käufer einen Umsatz in Höhe von EUR 2,6 Mio. erwirtschaftet hatte, wurde im Folgejahr das Angebot um zusätzliche Produkte und Dienstleistungen erweitert wie beispielsweise Keramikversiegelung zum Schutz von Luxusuhren und Schmuck, Echtheitsprüfungen, Uhrenservices und Aufbereitung. In der Folge verzeichnete MWB 2022 einen Umsatzanstieg auf EUR 5,4 Mio. Angetrieben durch das Vertrauen innerhalb der MWB-Community mit über 230.000 Followern in den Sozialen Medien sowie der allgemeinen Marktentwicklung konnte der Umsatz nun im Geschäftsjahr 2023 nochmals deutlich auf EUR 10,4 Mio. gesteigert werden. Leon Schelske, Vorstandsvorsitzender der MWB: "Seit der Gründung von MWB 2021 konnten wir unseren Umsatz in jedem Geschäftsjahr rund verdoppeln. Auf diese Entwicklung sind wir sehr stolz und sie unterstreicht die gute Marktpositionierung von MWB sowie das Vertrauen der Community in uns eindrücklich. Wir verstehen MWB als einen der Qualitätsführer im Handelsmarkt für Luxusuhren in der DACH-Region und wollen als solcher auch in Zukunft weiter vom prognostiziert starken Marktwachstum für bereits getragene Luxusuhren profitieren. Der Börsengang in Wien Anfang Juli 2024 ist dabei ein wichtiger Meilenstein und wird uns die Fortführung des dynamischen Wachstumskurses durch gezielte Investitionen ermöglichen." Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre sieht MWB im allgemeinen Marktwachstum sowie im stetig wachsenden Netzwerk auf Käufer- und Verkäuferseite als Folge der starken Social Media-Präsenz und Empfehlungen durch Stammkunden. Um die Möglichkeiten noch besser zu nutzen, treibt MWB auch im laufenden Jahr 2024 die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells voran. So wurde Anfang Juli etwa ein neuer Service zur Diebstahlabfrage von Uhren eingeführt. Dieser Service ermöglicht es Käufern und Verkäufern, die Seriennummer ihrer Uhr zu überprüfen und gegen eine Datenbank von über 100.000 als gestohlen gemeldeten Uhren abzugleichen. Ein von MWB ausgestelltes Zertifikat bestätigt die Unbedenklichkeit der Uhr und erleichtert damit sichere Transaktionen. In Anbetracht der zunehmenden Problematik von Uhren-Diebstählen bietet dieser Service zusätzliche Sicherheit und Vertrauen beim Kauf oder Verkauf einer Uhr. Das Zertifikat wird innerhalb eines Werktages den Kunden unkompliziert per E-Mail oder WhatsApp zugestellt. MWB engagiert sich damit verstärkt für Prävention, Aufklärung und Versicherung in Bezug auf Uhren-Diebstähle. Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand der MWB daher von einem Umsatz zwischen EUR 14-16 Mio. aus. Mittelfristig plant der Vorstand der Gesellschaft das Umsatzwachstum weiter zu forcieren und die Profitabilität zu verbessern - insbesondere durch die Erweiterung und Optimierung der Dienstleistungen, die weitere Automatisierung der Prozesse sowie durch gezielte Marketingmaßnahmen - und so in den nächsten zwei bis vier Jahren ein Umsatzniveau zwischen EUR 30-50 Mio. zu erreichen. "Wir verfolgen für die kommenden Jahre klar definierte, strategische Initiativen, die unser Geschäftsmodell skalieren sollen", führt Vorstandsmitglied Robin Haas aus. "Dazu gehören Investitionen in die Digitalisierung unserer Kernprozesse, die Einführung eines Blockchain-basierten MWB-Echtheitszertifikats sowie einer MWB-App mit KI-basierter Echtheitsprüfung und Wertschätzung oder auch die Lieferantendiversifizierung. Darüber hinaus planen wir in Online- und klassische Werbung zu investieren, um die Bekanntheit von MWB weiter zu steigern." Mit der Entwicklung eines innovativen Ökosystems rund um die Luxusuhr, inklusive eines Rundum-Care-Service mit Schließfach, Versicherung und Keramikversiegelung sowie der eigenen App, möchte MWB neue Standards im Handelsmarkt für Luxusuhren setzen. Der testierte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 steht seit dem 15. Juli 2024 auf der Webseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Über MWB AG Die MWB AG (ISIN: DE000A4032H1 | WKN: A4032H) aus München ist ein nach eigener Einschätzung Qualitätsführer im Handelsmarkt für Luxusuhren in der DACH-Region. 2019 begannen die beiden Unternehmensgründer, Uhren-Enthusiasten und heutigen MWB-Vorstände Leon Schelske und Robin Haas in den Sozialen Medien unter dem Pseudonym "Munich Wristbusters" Luxusuhr-Fälschungen aufzudecken. Bis heute haben sie sich in den Sozialen Medien eine Community von über 230.000 Followern aufgebaut. Die Bekanntheit und Reichweite sowie das als "Fälschungsaufdecker" erworbene Vertrauen nutzt MWB seit 2021 für den Vertrieb, An- und Verkauf sowie Handel von echten, getragenen oder ungetragenen Luxusuhren. Darüber hinaus bietet MWB seinen Kunden verschiedene, zusätzliche Produkte und Dienstleistungen rund um Luxusuhren an. Diese umfassen beispielsweise Suchaufträge für Kunden, um individuelle und teils seltene Modelle und Ausführungen von Luxusmarken auf dem internationalen Markt ausfindig zu machen und dem Kunden innerhalb kürzester Zeit anzubieten, zusätzliche Services wie Prüfung, Reparatur von Luxusuhren auf Anfrage oder eine Keramikversiegelung mittels eines speziellen Verfahrens. 2023 erwirtschaftete MWB einen Umsatz von EUR 10,4 Mio. In Zukunft plant MWB, mit der Entwicklung eines innovativen Ökosystems rund um die Luxusuhr, inklusive eines Rundum-Care-Service mit Schließfach, Versicherung, und Keramikversiegelung sowie einer eigenen App, neue Standards im Markt für Luxusuhren zu setzen. Kontakt

cometis AG

Claudius Krause

krause@cometis.de

