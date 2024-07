Tübingen (ots) -Eine bahnbrechende Entdeckung im Bereich der Bluthochdruck-Therapie: Wissenschaftler der Cumdente GmbH in Tübingen haben eine neuartige Zahnpasta entwickelt, die den Bluthochdruck auf natürliche Weise unterstützt. Die innovative ApaCare-Zahncreme, die OraLactin-Präbiotika enthält, fördert das Wachstum gesunder Mundbakterien und trägt so zur Regulierung des Blutdrucks bei.Bluthochdruck ist eine weit verbreitete Erkrankung, von der etwa ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland betroffen sind - das sind rund 20 Millionen Menschen. Weltweit schätzt man die Zahl der Betroffenen auf etwa 1,5 Milliarden. Besonders ab dem 40. Lebensjahr sollte jeder auf seinen Blutdruck achten, da die Risiken für Folgeerkrankungen steigen.Über 80 Prozent der diagnostizierten Patienten lassen sich behandeln und nehmen regelmäßig blutdrucksenkende Medikamente ein. Diese Therapie kann jedoch eine Belastung darstellen, bis die Medikamente richtig eingestellt sind. Langfristig wird jedoch das Risiko schwerwiegender Folgeerkrankungen deutlich reduziert.Die moderne Wissenschaft hat kürzlich die Bedeutung einer nitratreichen Ernährung und eines gesunden Mundmikrobioms für die Blutdruckregulation erkannt. Nitrat aus Blattgemüsen wie Spinat oder Rote Beete wird durch gesunde Mundbakterien in Stickoxid umgewandelt, was eine entspannende Wirkung auf die Arterien hat.Das Forscherteam in Tübingen hat nun eine Formulierung auf Basis von Prä- und Postbiotika entwickelt, mit welcher die gesunden Mundbakterien gezielt gefördert werden und gleichzeitig das Wachstum krankmachender Keime gehemmt wird.Besonders ab dem 40. Lebensjahr, einer kritischen Phase für Bluthochdruck-gefährdete Patienten, spielt die gesundheitsfördernde Regulation des Mundmikrobioms eine entscheidende Rolle. Eine gesunde Mundflora kann nicht nur den Blutdruck positiv beeinflussen, sondern auch das Risiko für Diabetes und andere Erkrankungen reduzieren.Erstmals kann eine essentielle Körperfunktion wie der Blutdruck durch ein Alltagsprodukt in Form einer Zahncreme effektiv unterstützt werden. Ab dem 40. Lebensjahr profitieren Menschen entweder präventiv oder als Ergänzung zu bestehenden Medikamenten von dieser innovativen Zahnpasta.Über Cumdente GmbH:Cumdente GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dentalmedizin und -Prophylaxe. Mit innovativen Produkten und Forschungsergebnissen setzt Cumdente neue Maßstäbe für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Die Marke ApaCare steht für hochwirksame Zahnpflegeprodukte, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Cumdente GmbHPressestelleTelefon: +49 7071 9755721E-Mail: presse@cumdente.comOriginal-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173766/5824416