Nicht Dogwifhat oder Pepe: Dieser junge Meme-Coin könnte sie alle übertreffen

Es ist offiziell: Einige der populärsten Meme-Coins konnten im ersten Halbjahr 2024 sogar Bitcoin übertreffen. Das berichtet zumindest das US-amerikanische Finanzmagazin Forbes und erklärt, dass allen voran Dogwifhat (WIF) und der Pepe Coin (PEPE) unglaubliche Gewinne in den ersten sechs Monaten verzeichnen konnten, die teilweise sogar im vierstelligen Prozentbereich liegen.

Doch können diese Meme-Coins eine so starke Rallye erneut durchleben oder ist es vielleicht sinnvoller, in junge Krypto-Projekte zu investieren, die bisher noch nicht etabliert sind? Wir werfen einen Blick auf die Erfolge von Dogwifhat und Pepe und erklären, welche Meme-Coin-Alternativen derzeit vielversprechend wirken.

Dogwifhat mit unglaublichen Kursgewinnen: WIF-Token explodiert im ersten Halbjahr

In den vergangenen sechs Monaten konnte Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt mit über 61 % Gewinn ordentlich zulegen. Mit Abstand besser performte allerdings der Meme-Token Dogwifhat, denn in diesem Zeitraum legte der WIF-Coin fast 1.300 % zu. Damit ist er mit Abstand der größte Gewinner am Krypto-Markt und stach selbst die großen Konkurrenten aus.

Das ist durchaus ungewöhnlich, denn Dogwifhat hat keinen tatsächlichen Nutzen oder Utility und gilt als reines Spekulationsobjekt. Allerdings konnte der WIF-Token schnell eine große Community in der Krypto-Sphäre gewinnen und sogar eine Listung auf Binance - der größten Kryptobörse der Welt - erhalten. Dies gab dem Meme-Coin, der erst im Dezember 2023 auf den Markt gekommen ist, noch einmal einen großen Schub und sorgte dafür, dass er zu den populärsten Token seiner Art avancierte.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs im ersten Halbjahr 2024 (Quelle: CoinGecko)

Tatsächlich ist Dogwifhat auch dafür bekannt, dass sich der Coin äußerst volatil verhält. Dies lässt sich hervorragend am heutigen Beispiel festmachen, denn alleine in den letzten 24 Stunden konnte der WIF-Token ein Plus von satten 22,15 % verzeichnen. So wird er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 2,18 US-Dollar gehandelt. Zum Vergleich: Als Dogwifhat auf den Markt gebracht wurde, lag sein Preis noch unter 0,18 US-Dollar.

Gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass der Meme-Coin auch noch viel metaphorische Luft nach oben hat, denn das bisherige Allzeithoch liegt bei starken 4,83 US-Dollar und wurde zuletzt am 31. März 2024 erreicht.

Pepe Coin gewinnt über 30 % in nur einer Woche

Auf Platz Zwei der größten Gewinner des ersten Halbjahres 2024 steht der PEPE-Token, der fast 800 % an Wert gewinnen konnte. Damit ist er nicht nur ein klarer Favorit vieler Anleger, sondern konnte sich sogar auf den dritten Platz im Meme-Coin-Ranking in Bezug auf die Marktkapitalisierung hocharbeiten. Denn mit satten 2,11 Milliarden US-Dollar liegt er weit vor dem viertplatzierten WIF-Token, der eine Marktkapitalisierung von 752 Millionen US-Dollar besitzt.

Tatsächlich konnte der Pepe Coin in den letzten Tagen noch einmal ordentlich zulegen und führt aktuell mit einem Zuwachs von 33,25 % in den letzten sieben Tagen das Meme-Coin-Ranking der etablierten Token in diesem Zeitraum an. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass auch die zweite Hälfte des laufenden Jahres erneut stark von Meme-Coin-Angeboten dominiert werden könnte - selbst in Hinblick darauf, dass die potenziell nächste Wochen kommenden Ethereum-Spot-ETFs besonders starke Zuflüsse für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt mitbringen dürften.

Der Pepe Coin (PEPE) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Auch wenn Pepe und Dogwifhat die größten Gewinner sind, so konnten doch fast alle Meme-Coin-Währungen Gewinne verzeichnen - wenn auch nicht in so starken Höhen. Viele Krypto-Anleger suchen deshalb aktuell nach dem nächsten potenziellen Meme-Coin-Hit.

Vor allem Meme-Coin-ICOs (Initial Coin Offerings) liegen derzeit voll im bullischen Trend und werden häufig von risikofreudigeren Investoren frequentiert. Zuletzt konnte zum Beispiel der Solana-Meme-Coin Smog auf sich aufmerksam machen, aber auch viele Ethereum-basierte Token liegen - nicht zuletzt auf Grund der kommenden ETH-ETFs - wieder vermehrt im Fokus.

Pepe Unchained: Layer-2-Meme-Coin kurz vor gigantischem Meilenstein

Wer auf der Suche nach einem einzigartigen Ethereum-Meme-Coin ist, der sollte unbedingt einen Blick auf Pepe Unchained ($PEPU) werfen. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das sich als "weltweit erster Layer-2-Meme-Coin" von der Konkurrenz abheben kann.

Der große Vorteil der Layer-2-Technologie liegt darin, dass Pepe Unchained zwar auf der Ethereum-Blockchain basiert und deshalb auch die Sicherheitsfeatures und Web3-Funktionen nutzen kann, gleichzeitig jedoch eine wesentlich höhere Geschwindigkeit - bis zu 100 Mal schneller als Ethereum - und gleichzeitig bessere Staking-Belohnungen bietet. Die geringeren Kosten, die bei der Nutzung des Pepe Unchained Netzwerks entstehen, werden direkt der Community in Form von zusätzlichen Rewards zurückgegeben.

Die Entwickler von Pepe Unchained haben sich ein klares Ziel gesetzt: Das Projekt soll nicht nur technisch besser als der "große Bruder" - der Pepe Coin - sein, sondern diesen mit einer noch stärkeren Community, besseren Belohnungen und schnelleren Transaktionen überholen.

Gleichzeitig wurde bereits ein erstes Staking-Programm im derzeit laufenden Presale herausgebracht, das aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 500 % bietet. Hier werden ganze 30 % des gesamten Tokenvorrats über die nächsten zwei Jahre an die $PEPU-Gemeinschaft ausgeteilt, was für eine langfristige Stabilität des gesamten Netzwerks sorgen soll. Darüber hinaus haben die Entwickler langfristig ein ganzes Ökosystem geplant, von dem die Krypto-Welt und vor allem die $PEPU-Community profitieren können.

