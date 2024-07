Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Der führende Multi-Asset-Broker, Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_prpiece_text_oma24_gy2) (oder Vantage), freut sich bekannt zu geben, dass er bei den Online Money Awards mit dem Preis "Best Multi-Asset Broker" ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung spiegelt das kontinuierliche Engagement von Vantage Markets wider, eine qualitativ hochwertige Trading-Umgebung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für seine weltweite Trader-Community zu bieten.Im Laufe der Jahre hat sich der Broker einen Ruf für Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit erworben. Dank seines Engagements für hohe Standards und kontinuierliche Verbesserungen hat das Unternehmen einen treuen Kundenstamm gewonnen. Trader auf der ganzen Welt schätzen die umfassenden Bildungsressourcen und den Kundensupport von Vantage, die ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.Durch die Gewährleistung von Gebührentransparenz und die regelmäßige Verbesserung der Plattform will Vantage wettbewerbsfähige Trading-Bedingungen bieten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse moderner Trader zugeschnitten sind. Die Plattform bietet außerdem Marktdaten in Echtzeit, ultraschnelle Ausführungsgeschwindigkeiten, eine benutzerfreundliche Oberfläche und fortschrittliche Trading-Tools, die für einen effektiven Handel unerlässlich sind. Das Engagement des Unternehmens für Sicherheit und Compliance gewährleistet zudem, dass die Gelder und persönlichen Daten der Kunden geschützt sind.Marc Despallieres, Leiter für Strategie und Handel bei Vantage, sagt: "Wir fühlen uns sehr geehrt, von den Online Money Awards die Auszeichnung,Best Multi-Asset Broker' zu erhalten. Wir bei Vantage sind bestrebt, unseren Kunden eine optimale Trading-Umgebung zu bieten, in dem fundierte Entscheidungen ein wesentlicher Bestandteil unserer Dienstleistungen sind. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement unseres Teams wider, erstklassige Trading-Lösungen und innovative Dienstleistungen für eine breite Palette von Finanzinstrumenten anzubieten.Vielen Dank, Holiston Media, für diese Anerkennung. Wir sind weiterhin bestrebt, neue Branchenmaßstäbe zu setzen und unserer großen Gemeinschaft von Tradern auf der ganzen Welt, die unserer Marke vertrauen, einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Plattform ist auf eine effiziente Trading-Ausführung mit geringer Latenzzeit ausgelegt und erfüllt die vielfältigen Trading-Anforderungen unserer globalen Trader-Community."Weitere Informationen zu Vantage und seine Dienstleistungen finden Sie unter www.vantagemarkets.com.Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_prpiece_text_oma24_gy2) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte App für mobiles Trading (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/PRRelease24) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2453092/Vantage_award.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-wird-bei-den-online-money-awards-2024-mit-dem-preis-best-multi-asset-broker-ausgezeichnet-302198080.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100921532