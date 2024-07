DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 4Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q 07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 2Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juni Output-Basis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,5% gg Vj 11:00 LU/Adler Group SA, außerordentliche HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 12:00 DE/Bundestag, Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2025, Berlin *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 und Finanzplan bis 2028, Berlin *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -3,8% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,5% zuvor: 78,7% *** 15:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Greater Prince George's Business Roundtable event 15:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei der Jahreskonferenz Netzwerk für Steuerforschung (NeST), Berlin *** 15:35 US/Fed-Gouverneur Waller und Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Teilnahme an Veranstaltung der Kansas City Fed *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q - IT/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme am G7-Handelsministertreffen, Reggio Calabria ===

