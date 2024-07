Im heutigen Experteninterview klärt uns Jochen Stanzl, CMC Markets, über die aktuelle Lage an den weltweiten Finanzmärkten auf. Wir besprechen, wie ein nun sehr wahrscheinlicher Gewinn von Ex-Präsident Donald Trump die Wirtschaft in den USA beeinflussen könnte. Sehen wir in dieser möglichen Amtsperiode ...