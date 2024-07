© Foto: Jingming Pan - unsplash



Gold beeindruckt einmal mehr mit enormer Stärke. Der verheißungsvolle Wochenauftakt lässt das Edelmetall an neuen Preisrekorden schnuppern. Gelingt nun der Durchmarsch in Richtung 2.600 US-Dollar / 2.700 US-Dollar?Gold sprengt die Ketten Der starke US-Dollar hielt das Edelmetall lange Zeit im Zaum. Zwar zerrte Gold ein ums andere Mal an diesen Ketten, doch wirklich befreien konnte es sich nicht. Das könnte sich nun ändern, denn der Greenback ist in eine veritable Schwächephase gestolpert. Der US-Dollar-Index veranschaulicht diese Schwäche. So steht im US-Dollar-Index die wichtige Unterstützung um 104 Punkte unter Druck. Ein Rücksetzer unter die 104 Punkte wäre ein weiteres Zeichen der …