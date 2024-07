Brixton Metals - Big Deal mit Gold-Major Eldorado Gold

Anzeige / Werbung

Ein weiteres Großunternehmen sichert sich die Explorationsrechte an einem Rohstoffprojekt von Brixton Metals!

Kupfer- und Goldexplorer Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) verfügt mit der riesigen Thorn-Liegenschaft, über ein Hauptprojekt, das so vielversprechend ist, dass sich der größte Minenkonzern der Welt BHP vor einiger Zeit substanziell an dem kanadischen Unternehmen beteiligt hat. Doch auch die anderen Projekte des Unternehmens von CEO Gary Thompson sind offensichtlich von hoher Qualität, wenn man sieht, welche großen Namen sich jeweils das Recht auf die Erkundung der Liegenschaften gesichert haben. Wie erst jetzt wieder zu beobachten!

So wird zum Beispiel seit Längerem Brixtons Hog Heaven-Projekt von Robert Friedlands Ivanhoe Electric (Marktkapitalisierung 1,98 Mrd. CAD) erkundet. Das Joint Venture hat dabei ein Volumen von 44,5 Mio. USD und enthält regelmäßige Barzahlungen an Brixton!

Eldorado Gold sichert sich Option auf Atlin Goldfields

Und auch für das Atlin Goldfields-Projekt hat das Unternehmen nun einen namhaften Partner gewinnen können. Der kanadische Goldproduzent Eldorado Gold (Marktkapitalisierung rund 4,66 Mrd. CAD) ist bereit beträchtliche Summe zu investieren, um die Liegenschaft auf Goldvorkommen zu untersuchen!

Denn Brixton meldete soeben, dass man dazu eine definitive Vereinbarung mit dem Gold-Major abgeschlossen hat, die Eldorado das Recht gewährt, 100% an dem 579 Quadratkilometer großen Atlin Goldfields-Projekt in British Columbia zu erwerben.

Die Vereinbarung, die eine Laufzeit von fünf Jahren hat, sieht vor, dass Eldorado Gold ab dem 30. September 2024 jedes Jahr 1 Mio. CAD in die Exploration der Liegenschaft investiert und bis zu diesem Zeitpunkt schon 350.000 CAD in erste Aktivitäten auf Atlin Goldfields steckt. Insgesamt lässt sich der Goldproduzent die Exploration bis zum Erwerb der 100%igen Beteiligung als 5,35 Mio. CAD kosten!

Regelmäßige Cash-Zahlungen an Brixton

Das ist aber noch nicht alles, denn Eldorado wird darüber hinaus ab dem 30. September jedes Jahr 250.000 CAD in bar an Brixton überweisen bis zu einem Betrag von 1,1 Mio. CAD. Schon zuvor, innerhalb von zehn Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung, fließen 100.000 CAD an den kleineren Partner.

Sollte sich der Branchenriese am Ende des vereinbarten Zeitraums entscheiden, das Atlin Goldfields zu 100% zu übernehmen, werden noch einmal 7 Mio. CAD in bar fällig! Brixton kann sich allerdings entscheiden, ob man nicht lieber die Hälfte dieses Betrags in Eldorado Gold-Aktien erhalten will. Darüber hinaus erhält Brixton zu diesem Zeitpunkt auch eine Netto-Schmelzrendite (NSR) von 1,0% auf das Projekt. Eldorado kann allerdings die Hälfte (0,5%) der NSR gegen Zahlung von noch einmal 2 Mio. CAD vor Beginn der kommerziellen Produktion zurückkaufen.

Zudem, sollte sich eine erfolgreiche Exploration auf dem Goldprojekt schnell abzeichnen, kann Eldorado sich jederzeit entscheiden, die Zahlungen oder Finanzierungszeitpläne für alle Anforderungen der Vereinbarungen zu beschleunigen.

Brixton wir die Arbeiten auf Atlin Goldfields im vereinbarten Zeitraum durchführen, wobei Eldorado alle Arbeitsprogramme und Budgets genehmigt. Der Konzern wird Brixton zudem eng in Fragen von umwelttechnischen und sozialen Belangen unterstützen.

Fazit: Es spricht entschieden für die Qualität der Projekte Brixton Metals, dass sich nach BHP, Ivanhoe Electric nun mit Eldorado Gold ein drittes Schwergewicht der Rohstoffbranche für eine der Liegenschaften interessiert. Der Deal ist außerdem, angesichts der schwierigen Lage für viele Juniors am Rohstoffmarkt, von großem Vorteil für Brixton. Denn nicht nur kann man 1 Mio. CAD pro Jahr in die Exploration von Atlin Goldfields stecken, sondern bei Übernahme des Projekts durch Eldorado hat man dann auch insgesamt 8,1 Mio. CAD eingestrichen und hält noch eine NSR von 1%. Wir sind gespannt, was die nächsten Explorationsaktivitäten bringen!

