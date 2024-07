Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Visit Qatar hat seine dynamische Reihe von Aktivierungen während der UEFA EURO 2024 in Deutschland erfolgreich abgeschlossen, als Teil seiner Sponsorenpartnerschaft mit der UEFA. Idee des Sponsoring war, die kulturelle Vielfalt und Gastfreundschaft Katars einem breiten europäischen Publikum durch eine Reihe von ansprechenden und immersiven Erlebnissen zu präsentieren und zugänglich zu machen.Während der UEFA EURO 2024 führte Visit Qatar die Aktivierung des Doha Club in der Fan Zone Reichstag in Berlin und der Fan Zone Olympiapark in München durch. Der Doha Club begrüßte über 45.000 Fans und bot eine moderne Strandclub-Atmosphäre, in der die Besucher in die katarische Kultur eintauchen konnten. Gäste genossen lokale Köstlichkeiten wie Qahwa (arabischer Kaffee) und Karak (Milchtee), erlebten traditionelle katarische Gastfreundschaft und nahmen an Aktivitäten wie Fußvolley und dem Anprobieren des katarischen Bisht teil.Seine Exzellenz Herr Saad bin Ali Al Kharji, Vorsitzender von Qatar Tourism und Mitglied des Vorstands von Visit Qatar, drückte seine Wertschätzung aus: "Ich möchte dem spanischen Team zu ihrem verdienten Sieg gratulieren. Wir freuen uns über unsere anhaltende Partnerschaft mit der UEFA, die eine Plattform für eine nahtlose kulturelle Integration während des bedeutendsten Fußballturniers Europas bietet. Diese Partnerschaft unterstreicht Katars Status als erstklassige Sportdestination und baut auf unserem stolzen Erbe der Ausrichtung großer Sportveranstaltungen auf."Seine Exzellenz fügte hinzu: "Die von Visit Qatar während des Turniers organisierten Aktivitäten, die einen Einblick in die einzigartige Verschmelzung von Katars Authentizität und Modernität boten, wurden von den europäischen Fans herzlich aufgenommen."Abdulaziz Ali Al Mawlawi, CEO von Visit Qatar, sagte: "Wir haben unsere Aktivitäten bei der EURO 2024 erfolgreich abgeschlossen. Wir sind begeistert von der großen Resonanz und dem Enthusiasmus für den Doha Club in den Fan-Zonen in Berlin und München."Er fügte hinzu: "Durch diese Initiative haben wir Fans aus aller Welt mit Katars Kultur und Gastfreundschaft vertraut gemacht. Das Ziel von Visit Qatar war es, die umfangreiche Reichweite und Popularität des Turniers zu nutzen, um Katar als erstklassige Tourismusdestination auf den wichtigsten europäischen Märkten zu fördern."Zusätzlich zu den Vor-Ort-Aktivierungen startete Visit Qatar eine Werbekampagne mit der UEFA EURO 2024-Trophäe, um die "Stopover in Qatar"-Initiative zu bewerben. Die Kampagne wurde auf 49 TV Kanälen in den wichtigsten europäischen Märkten ausgestrahlt und zeigte Katars ikonische Wahrzeichen, um Reisende zu ermutigen, das Land während Zwischenstopps und Kurzaufenthalten zu erkunden.Darüber hinaus arbeitete Visit Qatar mit COPA90, einer führenden Fußballplattform, zusammen, um ansprechende Inhalte mit wichtigen Fußball-Influencern und der Fußballlegende Rio Ferdinand zu erstellen, um Katar als ein Muss-Reiseziel zu fördern.Beide Aktivierungen förderten die Verbindung zwischen der UEFA EURO 2024 und Visit Qatar durch Ticketverlosungen. Über 30 glückliche Gewinner hatten die Möglichkeit, UEFA EURO 2024-Spiele zu besuchen, was das Publikum weiter einbezog und das Gesamterlebnis der Fans verbesserte.Zudem erhöhte Visit Qatar als "Presenting Partner" des EURO 2024 Fantasy Football die Beteiligung durch verschiedene digitale Plattformen. In diesem Jahr nahmen fast 3,7 Millionen Fans an Fantasy Football teil, wobei der Hauptgewinner eine Reise nach Katar für zwei Personen erhielt.Mit Blick auf die Zukunft stärkt Katar weiterhin seine Position als erstklassiger Gastgeber internationaler Sportveranstaltungen mit den Vorbereitungen für die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2027 und die Asienspiele 2030. Diese Sportereignisse unterstreichen Katars erstklassige Infrastruktur und organisatorische Fähigkeiten für Großveranstaltungen im Sport.Über Visit QatarVisit Qatar ist der Hauptarm von Qatar Tourism, der Regulierungsbehörde für den Tourismussektor in Katar. Die Mission von Visit Qatar ist es, den Tourismus in Katar zu fördern und auszubauen, indem es seine reiche Kultur pflegt, spannende Attraktionen entwickelt, den Veranstaltungskalender Katars erweitert, die führende MICE-Destination der Region wird, Veranstaltungen diversifiziert und luxuriöse Erlebnisse bietet. Visit Qatar ist in Service Excellence verwurzelt, stärkt die gesamte Tourismus-Wertschöpfungskette und erhöht die Nachfrage nach Katar bei in- und ausländischen Besuchern. Durch das Netzwerk internationaler Büros von Visit Qatar in Prioritätsmärkten, modernste digitale Plattformen und Marketingkampagnen erweitert Visit Qatar die globale Präsenz Katars und stärkt den Tourismussektor.Web: www.visitqatar.qaFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2461170/UEFA_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2461171/UEFA_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2461172/Eng_Abdulaziz_Ali_Al_Mawlawi.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2461173/HE_Saad_Bin_Ali_Al_Kharji.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/visit-qatars-euro-2024-aktivitaten-ziehen-viele-besucher-an-302198158.htmlPressekontakt:+974 3392 4466 | pressoffice@visitqatar.qaOriginal-Content von: Visit Qatar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175681/5824489