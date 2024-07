Winston Strawn LLP gab heute die Rückkehr von Julissa Reynoso als Partnerin im New Yorker Büro der Kanzlei und als Mitglied der Abteilung für Rechtsstreitigkeiten bekannt. Julissa Reynoso ist eine erfahrene Diplomatin, politische Entscheidungsträgerin und Anwältin und war von Juli 2017 bis Dezember 2020 Partnerin bei Winston.

Sie kehrt in die Kanzlei zurück, nachdem sie von Januar 2022 bis Juli 2024 als Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika in Spanien und Andorra tätig war als erste Frau in dieser Position.

In ihrer Rolle als Botschafterin beaufsichtigte Julissa eine wichtige US-Mission mit einer Vielzahl von US-Bundesbehörden, die sich mit wirtschaftlichen, politischen, Verteidigungs- und Sicherheitsfragen befassten. Sie war eine unermüdliche Fürsprecherin amerikanischer Unternehmen, die in Spanien geschäftlich tätig sind, und förderte Investitionen spanischer Unternehmen in den Vereinigten Staaten in historischem Umfang. Während ihrer Amtszeit war Spanien Gastgeber des NATO-Gipfels 2022 und hatte die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union inne.

Bevor sie als Botschafterin bestätigt wurde, war Julissa Biden in leitenden Positionen im Weißen Haus tätig, unter anderem als Assistentin des Präsidenten und Stabschefin von Dr. Jill Biden. In diesen Funktionen war sie für eine Reihe von nationalen und internationalen Angelegenheiten zuständig und fungierte als Ko-Vorsitzende des Gender Policy Council, des ersten politischen Gremiums, das sich innerhalb des Executive Office des Präsidenten mit der Gleichstellung der Geschlechter befasste.

Während der Obama-Regierung war Julissa stellvertretende Staatssekretärin im Büro für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre und später US-Botschafterin in Uruguay.

"Während meiner drei Jahre als Partner bei Winston habe ich das unglaubliche Talent, die Kreativität und das umfassende Wissen meiner Kollegen erlebt, die sich alle für die vielfältigen globalen Kunden der Kanzlei einsetzen", sagte Julissa. "Es ist eine aufregende Zeit, wieder in die Kanzlei einzusteigen, und ich freue mich darauf, das neue Führungsteam zu unterstützen, indem ich dazu beitrage, den globalen Mandantenstamm der Kanzlei auszubauen."

Julissa wird sich auf komplexe kommerzielle Rechtsstreitigkeiten, die Durchsetzung von Vorschriften, internationale Schiedsverfahren und grenzüberschreitende Streitigkeiten konzentrieren. Sie wird US-amerikanische und internationale Mandanten mit strategischer Beratung und Risikobewertung bei der Bewältigung grenzüberschreitender Probleme unterstützen.

"Julissas außergewöhnlicher Hintergrund in internationalen Beziehungen wird für die Mandanten von Winston einen erheblichen Mehrwert darstellen", sagte Peter Crowther, Managing Partner, International Affairs. "Ihre Verbindungen zu internationalen Kunden werden auch bei der Beratung ihrer Unternehmen in der ganzen Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, von großem Nutzen sein."

"Wir haben Julissas Leistungen im Staatsdienst mit größtem Stolz verfolgt und freuen uns, sie wieder bei Winston begrüßen zu dürfen", sagte der Vorsitzende von Winston, Steve D'Amore. "Julissa ist ein hervorragendes Beispiel für die globalen Talente, die Winston durch eine Kultur angezogen hat, die auf praktikumsübergreifender Zusammenarbeit, Mentorenschaft und Kundenorientierung beruht. Als eine einzige globale Einheit zu denken und zu handeln ist eine strategische Priorität für Winston, und Julissa wird ein wesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung sein."

Winston Strawn LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit 15 Büros in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über die Kanzlei finden Sie unter www.winston.com.

