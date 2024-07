Krypto-Experte verrät nach BRETT-Explosion den nächsten Millionärs-Token mit x1000 Potenzial

Die Base Blockchain hat als Layer-2-Lösung von Ethereum im letzten halben Jahr viele überrascht. Während sie günstige Transaktionsgebühren und schnelle Abwicklungen ermöglicht, hat sie sich neben Solana als aufstrebende Memecoin-Blockchain etabliert. Einer der größten Gewinner daraus war BRETT, ein Memecoin, der nun auf eine Zwei-Milliarden-Dollar-Bewertung zusteuert.

Derzeit wird BRETT zu einem Preis von 0,135 Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 14% in den letzten 24 Stunden entspricht. Mit dieser Steigerung rückt die Base Blockchain wieder einmal ins Augenmerk der Investoren. Nachdem sich BRETT auf Base schon etabliert hat, wissen viele Investoren, dass hier nicht mehr mit tausenden Prozent Steigerungen zu rechnen ist. Hier ist ein Neuzugang auf der Base Blockchain interessant: Base Dawgz ($DAWGZ), aktuell zum günstigen Preis von 0,006405 Dollar zu haben.

Hier zur Base Dawgz Website.

https://x.com/KongBTC/status/1812993799406150079

Wer jetzt glauben möchte, dass Base Dawgz noch ganz am Anfang steht, irrt sich. Das Projekt hat in seiner kurzen Laufzeit bereits über 2,5 Millionen Dollar an Mitteln für die Finanzierung eingesammelt. Viele handeln zwar noch immer mit BRETT, wo einige Experten der Meinung sind, dass dieser die Ein-Dollar-Marke erreichen könnte. Jedoch sehen auch viele Anleger, die auf große Renditen hoffen, erhebliches Potenzial in Base Dawgz.

Schnell sein lohnt sich

In regelmäßigen Intervallen steigt der Vorverkaufspreis des Tokens an, wobei die Stufen jeweils 5% des vorhergegangenen Preises betragen. Daher sollte man sich noch in der aktuellen Stufe genauer über das Projekt informieren, um bereits die nächste Preiserhöhung als Buchgewinn verzeichnen zu können. Neben seinen viralen Faktoren zeigt der neue Token auch durch seine Interoperabilität erhebliche Stärken: So kann der Token zukünftig auf Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und auch Avalanche gehandelt werden.

Sollte Base tatsächlich gelingen, die Erfolgsgeschichte von BRETT zu wiederholen, könnten Investoren mit einem Einsatz von 1.000 US-Dollar nach einiger Zeit mit einer Rendite von einer Million US-Dollar rechnen. BRETT hat diese Erfolgsgeschichte bereits vorgezeigt. Bei dieser tausendfachen Steigerung erreichte der Token eine Marktkapitalisierung von fast 1,5 Milliarden US-Dollar. Angesichts der bevorstehenden Entwicklungen könnte vieles dafür sprechen, dass auch der neue Base Dawgz Token eine ähnliche Erfolgsgeschichte schreiben könnte.

Hier zum nächsten potentiellen Milliarden Token.

Immerhin überschlagen sich derzeit die Nachrichten im Krypto-Bereich. Larry Fink, der CEO von BlackRock, hatte kürzlich Bitcoin als "digitales Gold" bezeichnet und dem Markt damit breite Unterstützung gegeben. Auch das gescheiterte Attentat auf Donald Trump hatte positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Sollte sich der Präsidentschaftskandidat in der Wahl im Herbst durchsetzen, würde dies dem gesamten Krypto-Bereich sicherlich erneut deutlichen Aufschwung bringen.

Positive Krypto-Vibes werden auch durch die Nachricht unterstützt, dass Senator JD Vance Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidat bei den US-Präsidentschaftswahlen sein wird - Berichten zufolge besitzt Vance Bitcoin im Wert von 250.000 Dollar.

Es sollte nochmals hervorgehoben werden, dass das größte Finanzinstitut der Welt, BlackRock, möglicherweise schon bald Bitcoin im Wert von 20 Milliarden US-Dollar verwalten wird. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte von mehr als 10 Billionen US-Dollar, was zeigt, wie viel Kapital am Markt investiert wird und verfügbar ist. Wenn ein Schwergewicht wie Larry Fink dann die Kryptowährung Bitcoin als sicheren Hafen, so wie Gold bezeichnet, wiegt das schon sehr schwer.

https://x.com/saylor/status/1812856395181564357

Nicht zuletzt aufgrund der engen Verbindung mit Coinbase könnten die basebasierten Token die großen Gewinner im Marktzyklus sein. Hier bringt Base Dawgz wieder entsprechende Vorteile mit ein.

Refer and Earn Mit diesem System profitieren Investoren, indem sie Werbung für das Projekt machen. Von den entsprechenden Käufen erhalten sie einen 10%igen Prozentsatz als Provision.

Mit diesem System profitieren Investoren, indem sie Werbung für das Projekt machen. Von den entsprechenden Käufen erhalten sie einen 10%igen Prozentsatz als Provision. Staking Auch das Staking wird bei Base Dawgz groß geschrieben. Aktuell bietet der Token noch immer fast 1500% APY, wobei der Wert mit einer zunehmenden Anzahl an gestakten Token kleiner wird.

Auch das Staking wird bei Base Dawgz groß geschrieben. Aktuell bietet der Token noch immer fast 1500% APY, wobei der Wert mit einer zunehmenden Anzahl an gestakten Token kleiner wird. Airdrop Anleger, die aktiv auf sozialen Medien das Projekt promoten, können von Airdrop-Goodies profitieren. Je nach Anzahl und Reichweite erhalten die Anleger Base Dawgz Punkte, welche nach dem Launch in Token umgewandelt werden können.

Hier Base Dawgz Token kaufen und an den Programmen teilnehmen.

Ein weiterer Vorteil ist außerdem, dass bereits jetzt in der Vorverkaufsphase die Token gestaket werden können. Dies bedeutet, dass schon jetzt passive Renditen erwirtschaftet werden können. Dabei ist zu beachten, dass gestakte Coins wie auch die Belohnungen erst sieben Tage nach dem Launch freigegeben werden.

Ist DAWGZ die nächste 100-fache Memecoin-Perle?

Der YouTube-Kanal von 99Bitcoins, mit einem Publikum von über 700.000 Abonnenten, prognostiziert, dass Base Dawgz potenziell 100-fache Gewinne für Vorverkaufskäufer einbringen könnte.

Wer bei diesem neuen Basechain Projekt dabei sein möchte, sollte die offizielle Website besuchen. Gleich auf der Startseite findet sich das Kauf-Widget, wo mit der gewünschten Bezahlmethode die Base Dawgz Token erworben werden können. Dabei ist es möglich, mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) oder AVAX zu kaufen.

Treten Sie der Base Dawgz-Community auf X und Telegram bei, um über die neuesten Entwicklungen des Projekts informiert zu bleiben.

Hier ins Multi-Chain Projekt Base Dawgz investieren und im Bullrun von Anfang an dabei sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.