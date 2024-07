Hugo Boss trifft die Jahresprognosen nicht - Aktie stürzt ab

Werbung







Hugo Boss verschlechtert die Mehrheit der Kennzahlen und passt seinen Finanzausblick für das Gesamtjahr an. Die Lage ist besorgniserregend, seit Januar ist die Aktie schon um 45% gefallen.



Gestern Abend hat der Modekonzern die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Laut der Firma hat die globale Nachfrage aufgrund der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen stark gelitten. Der Gesamtumsatz von 1.015 Millionen Euro ist um 1% im Vergleich zum Vorjahresniveau gefallen, nur der amerikanische Kontinent konnte die positive Tendenz behalten. Besonders auffällig ist die Senkung des operativen Ergebnisses um mehr als 40%.



Die EBIT-Wachstumsprognose des MDAX®-Konzerns für 2024 wurde um zehn Prozentpunkte nach unten korrigiert. Die Geschäftsführung erwartet jetzt einen Wert zwischen -15% und 5% im diesen Bereich. Aufgrund dieser Nachrichten ist nun die Stimmung in Finanzmarkt sehr negativ für das Unternehmen, die Aktie fällt zwischenzeitlich um 8%. Dennoch zeigt sich das Unternehmen bereit "in Zukunft deutliche Wertsteigerungen für [ihre] Aktionäre zu erzielen".







