Die Lufthansa-Aktie laboriert weiterhin unter der zweiten Gewinnwarnung binnen weniger Monate. Noch hält sich der Kurs wacker an einer charttechnischen Unterstützungszone. Doch am Dienstag wird diese geprüft. Was drohen könnte, wenn die Airline-Aktie kurzfristig noch weiter abrutscht, lässt sich am Chart ablesen. Am vergangenen Freitag hat die Lufthansa Group nach einem schwachen ersten Halbjahr ihre Jahresziele für 2024 erneut gesenkt (DER AKTIONÄR berichtete). Für das Gesamtjahr wird nun ein bereinigtes ...

