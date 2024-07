© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx



Investorenlegende Warren Buffett hat am Dienstag gut lachen. Die Bank of America, eine seiner größten Beteiligungen, hat ein starkes Quartalsergebnis geliefert.Einen Gesamtwert von rund 42 Milliarden US-Dollar besitzt die hinter Apple zweitgrößte Beteiligung von Investorenlegende Warren Buffett und seiner Holdinggesellschaft. Rund 12 Prozent beträgt der Anteil der Bank of America am Portfolio von Berkshire Hathaway. Quartalsergebnis über den Erwartungen Auf umso mehr Gegenliebe dürften daher die am Dienstagmittag vorgestellten Quartalszahlen des Unternehmens stoßen. Im Unterschied zu einigen anderen Bankhäusern, die bislang ihre Ergebnisse vorgestellt haben, konnte die BofA die Erwartungen …