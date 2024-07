Die Opioidkrise in den USA verschärft sich Jahr um Jahr. Durch die laxe Verschreibung von Schmerzmitteln kamen viele Menschen mit stark süchtig machenden Medikamenten wie Oxycontin in Kontakt. Um dieses zu substituieren, setzten viele auf den billigeren Ersatz Fentanyl - mit fatalen Folgen. Ein hochwirksames Gegenmittel bei Überdosierung beschert einer Biotech-Firma enorme Umsätze - die Aktie schießt in die Höhe.Fentanyl wirkt bei akuten und chronischen Schmerzen und ist deshalb von der Weltgesundheitsorganisation ...

