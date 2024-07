München (ots) -www.ardmediathek.de/kulturDOKUMENTATIONTableaux Vivants - Lebende GemäldeUnter Tableaux Vivants, französisch für "lebende Bilder", versteht man Nachstellungen historischer wie aktueller Kunstwerke. Dabei verkörpern Akteure die Figuren von Gemälden oder posieren wie Skulpturen. Mit Tableaux Vivants treten Personen, auch Laien, in ein Gemälde - und dabei meist auf eine Bühne.Tableaux Vivants - Lebende Gemälde in der ARD Mediathek:www.ardmediathek.de (https://presse.daserste.de/news/meldungen/ARDKulturnewsletterJuli-100.html)verfügbar bis 5. August 2024 in der ARD MediathekDOKU-REIHEWELCOME TO BERLIN - Neu in der StadtBerlin ist seit Jahren ein Magnet für junge Menschen. Die 5-teilige Doku-Reihe begleitet einige der Neuankömmlinge: Sie träumen vom Durchbruch als Comedienne oder als Fashion-Fotograf. Doch die raue Großstadt und die Veränderungen in ihrem Leben stellen die Neu-Berliner vor große Herausforderungen.WELCOME TO BERLIN - Neu in der Stadt in der ARD Mediathek:www.ardmediathek.deverfügbar bis 12. Juni 2025 in der ARD MediathekKONZERTGossip - Sounds Like Art - Neue Nationalgalerie BerlinIn "Sounds like Art" werden weltweit renommierte Musikerinnen und Musiker auf eine Reise durch die beeindruckendsten Kunstausstellungen Europas begleitet. In der Neuen Nationalgalerie Berlin treffen Gossip mit ihrem queeren Sound auf feministische Kunst von Lucy Raven und Yoko Ono.Gossip - Sounds Like Art - Neue Nationalgalerie Berlin in der ARD Mediathek: www.ardmediathek.deverfügbar bis 24. Juni 2025 in der ARD MediathekDOKUMENTATIONShooting War: Kriegsfotografen im EinsatzWeltweit anerkannte Kriegsfotograf:innen, darunter die vierfache Pulitzer-Preisträgerin Carol Guzy, berichten über ihr Leben und die Schwierigkeiten, denen sie im Einsatz begegnen. Trotz der hohen Risiken zögern sie nicht, zu neuen Einsätzen zurückzukehren, angetrieben von der Leidenschaft für ihren Beruf.Shooting War: Kriegsfotografen im Einsatz in der ARD Mediathek: www.ardmediathek.deverfügbar bis 31. Juli 2024 in der ARD MediathekDOKU-REIHEDichtung und Wahrheit - Wie Hip Hop nach Deutschland kamAzad, Sido, Moses Pelham, Haftbefehl, Sabrina Setlur, Liz und viele mehr erzählen, wer sie zu dem gemacht hat, was sie sind und was es bedeutet Hip Hop zu leben. Durch sie konnte sich Deutschrap in den vergangenen vier Jahrzehnten zum erfolgreichsten Musikgenre Deutschlands entwickeln.Dichtung und Wahrheit - Wie Hip Hop nach Deutschland kam in der ARD Mediathek: www.ardmediathek.deverfügbar bis 15. Mai 2026 in der ARD MediathekDOKUMENTATIONDas erste Mal - plötzlich berühmt?Euphorie und Rückschläge - oft liegt ein langer Weg hinter den Künstler:innen, bis es endlich klappt mit dem Debüt-Roman, dem ersten Film, der ersten Choreografie oder dem Durchbruch im Mode-Business. Was verzaubert beim ersten Mal? Und was kommt dann?Das erste Mal - plötzlich berühmt? in der ARD Mediathek:www.ardmediathek.deverfügbar bis 16. Juni 2025 in der ARD MediathekLAKONISCH ELEGANTDER KULTURPODCAST"Lakonisch Elegant", der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur dreht sich um Popkultur-Aufreger, Film und Feuilletondebatten, Literatur oder auch die abgehoben hohe Hochkultur.GOETHE - HEUTE NOCH EIN INFLUENCER FÜR LITERATUR UND THEATER?Live-Podcast mit Christine Watty und Kais HarrabiKlar, jeder weiß, wer Goethe war. So ungefähr. Aber wer bezieht sich heute noch auf ihn? Welcher junge Schriftsteller, welche junge Schriftstellerin würde sagen: Beeinflusst hat mich vor allem Goethes Werk? Das finden wir in dieser Live-Podcast-Aufzeichnung heraus - ebenso wie Antworten auf die Frage, warum und wann Goethe heute noch am Theater reüssiert. Ist das nur der so genannte Bildungsauftrag oder haben Menschen auf und vor der Bühne auch heute noch viel von Goethes Stoffen - und wie vermittelt man sie am besten? Ein Gespräch mit Gästen aus Literatur und Theater: am 28.August 2024, ab 12.30 Uhr auf der Bühne am Frauenplan, Weimarardmediathek.de/kulturPressekontakt:Wenn Sie Fragen oder mehr Information benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deardmediathek.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5824537