Nachdem es vergangene Woche nicht so gut rund um die Kryptowährungen ausgesehen hatte, scheint es diese Woche den Turnaround zu geben. Warum Bitcoin und Ethereum plötzlich wieder steigen und weshalb dies eine neue Rallye bedeuten kann. 600 Millionen Dollar. So viel Geld ist alleine in den vergangenen zwei Tagen in die Bitcoin-ETFs geflossen. Nimmt man die vergangenen 7 Handelstage, so sind es fast 1,5 Milliarden Dollar. Investoren haben die Schwäche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...