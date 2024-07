© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Nach einem Downgrade Ende Juni muss die Palantir-Aktie am Dienstag erneut eine Herabstufung verkraften. Die Aktie fällt.Gregg Moskowitz von Mizuho hat am Dienstag zwar das Kursziel der Palantir-Aktie von 21 auf 22 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch von Neutral auf Underperform gesenkt. Seiner Meinung nach sieht das Bewertungsniveau der Palantir-Aktie jetzt "sehr überzogen" aus. Das neue Kursziel liegt 23 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. "Wir finden es zunehmend schwierig, den hohen Multiplikator von Palantir zu rechtfertigen, der unseres Erachtens bereits eine erhebliche Beschleunigung des Geschäftsverlaufs berücksichtigt", so Moskowitz. Er merkte an, dass die Aktie jetzt …