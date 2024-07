Es ist geschafft: Gold hat am späten Nachmittag einen neuen Rekordstand erreicht. Über 2.450 US-Dollar stehen bei dem Edelmetall am Dienstagnachmittag auf der Kurstafel.Der Goldpreis hat ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstagnachmittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 2.454 Dollar. Das waren 32 Dollar mehr als am Vortag. Gold profitierte vor allem von der Aussicht auf eher früher als später sinkende Leitzinsen in den USA, nachdem sich die Teuerung in den Vereinigten Staaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...