Der Branchenveteran stößt zu McAfee, um den Wandel, die Innovation und Kundenzuwächse zu beschleunigen

McAfee, ein Weltmarktführer im Bereich Online-Sicherheit, gab heute die Ernennung von Craig Boundy zum Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer mit Wirkung zum 21. August 2024 bekannt. Boundy, der über 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen verfügt, wechselt von Experian zu McAfee, wo er als Global Chief Operating Officer und zuvor als CEO für Nordamerika tätig war.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240715989383/de/

McAfee Appoints Craig Boundy as President and Chief Executive Officer (Photo: Business Wire)

"Wir freuen uns sehr, Craig bei McAfee begrüßen zu dürfen", sagte Bruce Chizen, Vorstandsvorsitzender von McAfee. "Er ist eine außergewöhnlich talentierte und versierte Führungskraft mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Wachstumsstrategien und der Schaffung von nachhaltigem Mehrwert für Kunden und Partner."

Chizen fügte hinzu: "Craig bringt genau die richtige Art von Erfahrung mit zu McAfee. Er hat Unternehmen aufgebaut, geleitet und neu ausgerichtet, kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzen zurückblicken und engagiert sich leidenschaftlich für die Kundenzufriedenheit. Mit seiner großen Führungserfahrung und seinem unerschütterlichen Engagement für den Kundenservice und die Motivation von Teams weltweit ist Craig genau der richtige Mann, um McAfee voranzubringen und unsere Wachstumschancen zu beschleunigen."

Boundy verstärkt McAfee als führender Experte für Verbrauchertechnologie. Während seiner Karriere bei Experian baute er mehrere Milliarden Dollar schwere Einnahmequellen auf und transformierte das Unternehmen, indem er das Geschäft auf die Unterstützung von Menschen bei der Verwaltung ihrer Finanzen und digitalen Identitäten ausrichtete. Unter seiner Leitung wurden die von ihm betreuten Geschäftsbereiche von Experian Marktführer und Wachstumsmotoren für das Unternehmen. Vor seiner Tätigkeit bei Experian bekleidete Boundy eine Reihe von Führungspositionen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie in den USA, darunter die des CEO von Logica in Großbritannien und des Chief Operating Officer bei Cable Wireless in Europa, den USA und Asien.

"McAfee nimmt im Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt eine bedeutende Rolle ein, und das jeden Tag", sagte Craig Boundy, der neue Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von McAfee. "Es ist mir eine große Ehre und ich betrachte es als Privileg, dieses von seiner Mission geleitete Unternehmen zu führen, das durch seine 30-jährige Geschichte und seine auf Vertrauen basierende Marke zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft geworden ist. Ich freue mich darauf, mit dem Board, dem Führungsteam und unseren überaus talentierten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um weiterhin Geschichte zu schreiben, indem wir Einzelpersonen und Familien unterstützen, sich sicher in der Online-Welt zu bewegen."

Über McAfee

McAfee Corp. ist ein Weltmarktführer im Bereich der Online-Sicherheit für Verbraucher. McAfee konzentriert sich auf den Schutz von Menschen, nicht nur von Geräten, und passt seine Verbraucherlösungen an die Bedürfnisse der Benutzer in einer Welt an, in der man ständig online ist. Die integrierten, intuitiven Lösungen ermöglichen es den Benutzern, sicher im Internet unterwegs zu sein, und schützen ihre Familien und Communities mit der richtigen Sicherheit zum richtigen Zeitpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mcafee.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240715989383/de/

Contacts:

Media@McAfee.com