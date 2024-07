DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Richemont nach Zahlenvorlage gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Verlusten ist der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel gegangen. Marktteilnehmer sprachen von Skepsis mit Blick auf die anlaufende Bilanzsaison. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 12.261 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 13,87 (zuvor: 14,2) Millionen Aktien.

Die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont stieg um 0,9 Prozent. Das Unternehmen hatte in seinem ersten Geschäftsquartal einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet, weil vor allem das Chinageschäft deutlich schlechter gelaufen war. Insgesamt fielen die Geschäftszahlen aber nicht so schlecht aus wie befürchtet. Zudem hatte die Richemont-Aktie am Montag im Gefolge der schwachen Swatch-Zahlen schon deutlich nachgegeben. Die Swatch-Aktie (-0,2%) erholte sich nicht von ihrem Einbruch um fast 10 Prozent am Montag, denn zahlreiche Analysten senkten nach dem Zahlenausweis ihre Schätzungen und Kursziele.

Gebremst wurde der SMI von den Schwergewichten Nestle (-0,6%) und Novartis (-0,2%). Roche schlossen 0,1 Prozent im Plus. Swiss Re (-1,4%) dürften etwas belastet worden sein von der Gewinnwarnung des französischen Rückversicherers Scor. Geberit legten um 1,5 Prozent zu und Sika um 0,7 Prozent. Aktien der Baubranche gehörten europaweit zu den führenden Kursgewinnern.

July 16, 2024 11:42 ET (15:42 GMT)

