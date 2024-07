© Foto: Hannes P Albert/dpa



Das Allzeithoch im März hat bislang nicht die erhoffte Rallye auf sechsstellige Kursniveaus starten können. Was bremst den Bitcoin? Und wann beginnt die nächste Phase des Bullenmarktes? Nach dem Krypto-Allzeithoch von knapp 73.000 US-Dollar Anfang des Jahres hatte sich die Euphorie rund um Bitcoin etwas abgekühlt. Ein Plus von über 10 Prozent in den vergangenen Tagen nährt aktuell aber die Hoffnung unter Krypto-Bullen, dass BTC die nächste Rallye-Stufe zünden kann. Fest steht: Bitcoin müsste um über 75 Prozent zulegen, um die magische Grenze von 100.000 US-Dollar zu knacken - eine Hürde, die für viele Anleger noch in weiter Ferne liegt. Aber die Kryptowährung habe mit extremen …