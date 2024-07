Am 13.07.2024 wurde im US-Bundesstaat Pennsylvania ein Attentat auf Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA und erneuter Kandidat bei der US-Präsidentschaftswahl 2024, verübt. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Wahlen, sondern auch auf die Märkte. Die Wahl des "mächtigsten Mannes der Welt", des Präsidenten der Vereinigten Staaten, ist in vielerlei Hinsicht eine wegweisende Entscheidung. Und wohl kaum eine war bisher so kontrovers wie die kommende im Jahr 2024 (abgesehen ...

