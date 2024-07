Worldcoin steigt 25 %: Steht WLD vor dem Mega-Comeback?

In einem starken Gesamtmarkt steigt Worldcoin um rund 25 Prozent in den letzten 24 Stunden. Damit ist just in dieser Minute WLD der stärkste Top 100 Coin. Einerseits tritt Worldcoin mit einer aktuellen Bewertung von 677 Millionen US-Dollar wieder in den Club der 100 wertvollsten Kryptowährungen ein. Andererseits liegt Worldcoin sogar knapp vor PEPE, der um 23 Prozent in den letzten 24 Stunden steigt. WLD offenbart relative Stärke - kommt jetzt das Mega-Comeback?

Worldcoin explodiert: Das ist der Grund

Eine hohe verwässerte Bewertung im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung kann für Investoren grundsätzlich gefährlich sein, da sie eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Wert und dem potenziellen zukünftigen Wert des Tokens darstellt. Bei Worldcoin beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung 677 Millionen US-Dollar, während die vollständig verwässerte Bewertung fast 25 Milliarden US-Dollar erreicht. Dies bedeutet, dass weniger als fünf Prozent der Token im Umlauf sind. Sollte eine größere Anzahl von Token freigesetzt werden, könnte dies zu einem massiven Angebotsüberschuss führen, was den Preis pro Token drückt.

$WLD tokenomics change, TL;DR Investor vest extended to 5 years from 3. Cliff unchanged.



Announcement blog page still down, but visible in the docs:https://t.co/hx8TBqgEVR https://t.co/j8inD3rH5Y pic.twitter.com/yyVwugP6Ql - DeFiyst (@DeFiyst) July 16, 2024

Am 16. Juli 2024 gab es jedoch eine Änderung des Freigabezeitplans für WLD-Token, die von Investoren und Teammitgliedern gehalten werden. Ursprünglich sollten diese Token über drei Jahre gesperrt sein, wobei die Freigabe ein Jahr nach dem Start am 24. Juli 2023 beginnen sollte. Dieser Zeitplan wurde nun für etwa 80 Prozent der Token auf fünf Jahre verlängert. Diese Änderung bedeutet, dass die Token langsamer freigegeben werden, was das Angebot verknappen könnte. Diese Verringerung des kurzfristigen Token-Angebots dürfte den jüngsten Kurssprung erklären, da Investoren die langsame Freigabe positiv bewerten.

Diese Änderung des Freigabezeitplans mindert jedoch nicht die drohende Verwässerung, die mittelfristig bevorsteht. Trotz der langsamen Freigabe bleibt die massive Menge an noch nicht freigegebenen Tokens bestehen, was weiterhin ein erhebliches Risiko für Investoren darstellt.

