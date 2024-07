Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden am 27. Juli in Paris offiziell eröffnet und markieren das Debüt der Kulturolympiade, einer Feier der Kunst aus aller Welt. Der Parc de la Villette im Nordosten von Paris wird als offizieller Austragungsort der Kulturolympiade dienen und Darbietungen aus über zehn Ländern, darunter Frankreich, die Tschechische Republik, Kanada, Brasilien und Taiwan, beherbergen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240716306433/de/

22 Taiwanese performance groups will bring 60 shows to the Cultural Olympiad, showcasing Taiwan's contemporary and diverse cultural landscape through art. (Photo: Business Wire)

Zum ersten Mal nimmt Taiwan an der Kulturolympiade unter dem Motto "Taiwan Pavillon" teil und bietet mit taiwanesischen Snacks und Köstlichkeiten sowie vier thematischen Veranstaltungen einen Einblick in seine Kultur: "Stimme der Freiheit", "Eleganz der Insel", "Kultureller Austausch zwischen "und "Taiwan und Frankreich". Insgesamt 22 Gruppen mit über 120 Mitwirkenden werden fast 60 Shows mit Musik, Schauspiel und Tanz präsentieren.

Die traditionelle taiwanesische Oper wird im Mittelpunkt stehen, wenn fünf Gruppen "Our Theatre", "Shintrun Taiwanese Opera Troupe", "Rom Shing Hakka Opera Troupe", Si"ou-Ching Taiwanese Opera Troupe" und "Ming Hwa Yuan Arts Cultural Group" gemeinsam eine moderne Interpretation der traditionellen taiwanesischen Oper präsentieren. Die taiwanesische Fusion-Band "A Root" wird ihre Musik durch eine Verschmelzung chinesischer und westlicher Instrumente wie Sheng, Yueqin, Liuqin, Zhongruan, Klavier und Cello präsentieren. Außerdem wird Nymphia Wind, eine Drag-Performerin und Gewinnerin von RuPaul's Drag Race, eine Veranstaltung mit dem Titel "Flew from Taiwan, just say hello!" starten, die das Publikum zur Teilnahme ermutigt und eine innovative Performance bietet.

Im taiwanesischen Pavillon werden außerdem digitale Displays mit Werken von fast 300 Künstlern zu sehen sein, darunter zweidimensionale, dreidimensionale und Videokunst, die Taiwans Entschlossenheit repräsentieren, seine vielfältigen Werte und sein kulturelles Selbstbewusstsein auf der globalen Bühne zu präsentieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240716306433/de/

Contacts:

Vetriebs- und Marketing-Center¦Central News Agency

Name: Luo Tsuei-yi

E-Mail: tyl@cna.com.tw