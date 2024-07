Die Erholungszeichen im Kreditgeschäft der Banken mehren sich, auch wenn sich die Entwicklung je nach Segment unterscheidet. Bereits im ersten Quartal zog die Nachfrage nach Baufinanzierungen und Verbraucherkrediten in Deutschland an, jetzt zeichnet sich auch bei Unternehmenskrediten eine Trendwende ab. Die Nachfrage dort stieg von April bis Juni erstmals seit zwei Jahren wieder, wie aus dem vierteljährlichen Bank Lending Survey der Bundesbank hervorgeht. Die Banken führten dies vor allem auf einen gestiegenen Finanzierungsbedarf großer Unternehmen für Anlageinvestitionen sowie für Lagerhaltung und Betriebsmittel zurück. Die Entwicklung ist damit besser als im Euro-Raum, wo die Nachfrage nach Firmenkrediten laut EZB weiter rückläufig war. Ein gemischtes Bild ergab sich bei den Kreditbedingungen, womit die spezifischen Details und Konditionen gemeint sind, die in einem Kreditvertrag festgelegt werden. Die Banken lockerten diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...