© Foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press Wire/dpa



Nach dem Attentat auf Donald Trump sortieren sich die wichtigen Währungen. Was bleibt, wo sich etwas ändert. Gastkommentar von FX-Dealer Fabrizio Farella.EUR / USD Die Inflation in den USA ist zuletzt merklich zurück gekommen. Auch hat der Arbeitsmarkt nach Ansicht von Fed-Chef Jerome Powell wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Damit hat die Notenbank ihre Ziele weitgehend erreicht. Die aktuelle Gemengelage rückt Zinssenkungen im Dollar-Raum wieder stärker in den Fokus. Auch wenn der Markt zeitweise drei Zinsschritte bis Jahresende erwartet hatte, gehen wir auch angesichts der US-Präsidentschaftswahl von zwei Zinssenkungen bis Ende 2024 aus. Sowohl im September als auch im Dezember …