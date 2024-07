Mehr als 250 Museen, Universitäten, Parks, Schulen, Unternehmen und Tourismusstätten haben den 2023 Color Blindness Awareness Month unterstützt. Melden Sie sich jetzt an

EnChroma Hersteller von Brillen für Farbblindheit hat heute bekannt gegeben, dass Organisationen und Unternehmen sich nun registrieren können, um den International Color Blindness Awareness Month 2024 zu unterstützen. Jeden September tun sich hunderte von Organisationen zusammen, um 'Zugang zu Farben' und Inklusion für einen von 12 Männern (8 %) und eine von 200 Frauen (5 %) zu fördern. Weltweit sind es 350 Millionen, schätzungsweise 13 Millionen in den Vereinigten Staaten und 30 Millionen in Europa.

Im Verlauf des Septembers versenden hunderte von Museen, Universitäten, Unternehmen, Bibliotheken, Schulen, Parks, Tourismusagenturen, philanthropische Gruppen und andere Social Media Posts, verbreiten Informationen und beteiligen sich an anderen Aktivitäten, um die Öffentlichkeit über das Aufkommen und die Folgen von Color Vision Deficiency (CVD Farbblindheit) zu unterrichten.

"Wie weit verbreitet Farbblindheit ist und welche Auswirkungen sie hat, wissen Arbeitgeber, Lehrende, Eltern und die Allgemeinheit nur selten," sagte Erik Ritchie, CEO von EnChroma. "Die Verwechslung von Farben am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Sport oder bei Außenaktivitäten oder ganz einfach bei der Verrichtung von alltäglichen Tätigkeiten kann für diejnigen, die unter CVD leiden, sehr frustrierend sein. Wir hoffen, dass sich in diesem Jahr noch mehr Organisationen am internationalen Color Blindness Awareness Month beteiligen, um über Farbblindheit zu informieren und für Verständnis einzutreten."

Während Menschen mit einer normalen Wahrnehmung von Farbe mehr als eine Million Farbschattierungen sehen, nehmen Farbblinde mit einer Schwäche für Rot-Grün nur ungefähr 10 von Farben und Schattierungen wahr. Deshalb erscheinen Farben häufig stumpf, ungenau und sie sind schwierig zu unterscheiden. Rot wird häufig als Braun wahrgenommen und Grün als Grau oder Gelb und Lila sieht so ähnlich wie Blau aus.

Im vergangenen Jahr erhoben 250 Organisationen auf der ganzen Welt ihre Stimme und nutzten ihre Plattformen zur Unterstützung der Bewegung. Unter anderem waren das: Honeywell Aerospace, Siemens Energy und Faber-Castell; bekannte Museen wie das Centre Pompidou und das Georgia O'Keeffe Museum; Universitäten wie die University of North Carolina, Boston University und North Carolina State University; Parks wie Friends of Kauai Wildlife Refuges und Alaska State Parks; der Atlanta Botanical Garden; Naturschutzverbände wie das Audubon Nature Institute und Gruppen wie Travel Oregon, Lions und Kiwanis Clubs und die Boy Scouts of America.

Wie man sich bewerben kann

Organisationen und Unternehmen können sich hier anmelden. Sie verpflichten sich damit, im September mindestens einen Social Media Post zu senden oder eine andere Aktivität durchzuführen, die über Farbblindheit informiert, wobei sie aus zahlreichen anpassbaren Bildern und Vorlagen auswählen können. Es ist nur ein eigener Social Media Post erforderlich, der sich über eine Vorlage oder mithilfe von Tools einfach erstellen lässt. Teilnehmende Organisationen erhalten auf eigenen Wunsch zwei EnChroma Brillen, die sie an Studierende, Kunden, Mitarbeiter oder Besucher verschenken können.Dieses Angebot gilt nicht für Einzelpersonen.

EnChroma Color Accessibility Program

EnChroma ist der führende Botschafter für 'Zugang zu Farben'. Das Unternehmen unterstützt mehr als 400 Universitäten, Schulen, Nationalparks, Bibliotheken, Museen, Tourismusabteilungen, Attraktionen und sonstige Organisationen dabei, EnChroma Brillen an blinde Studierende und Gäste zu verkaufen oder zu verleihen. EnChroma spendet eine Brille für jede, die eine Organisation kauft, um sie für die Allgemeinheit oder Studierende verfügbar zu machen. An dem Programm können sich auch Arbeitgeber beteiligen. Ferngläser, die für Farbblinde angepasst wurden, sind ebenfalls im Angebot und in 25 Bundesstaaten in Nationalparks verfügbar.

EnChroma Brillen sind mit speziellen optischen Filtern ausgestattet, sodass Farbblinde mit einer Rot-Grün-Schwäche die Farben in ihrer Umgebung intensiver wahrnehmen können, was die Erledigung von Hausaufgaben und sonstigen Tätigkeiten, die mit Kunst oder Natur verbunden sind, sehr erleichtert. Die Brillen bieten jedoch keine komplette Wahrnehmung von Farben und die Reaktionszeiten variieren. EnChroma Brillen verbessern die Erkennung von Farben für fast 80 der Menschen mit Rot-Grün-Farbschwäche, die alle drei Farbsensorik-Kegeln haben. Lesen Sie diese Studie von UC Davis über die Brillen.

Über EnChroma

EnChroma ist in Berkeley, Kalif., ansässig. Das Unternehmen stellt hochwertige Brillen für Rot-Grün-Farbblindheit, sonstige Sehschwächen und weitere Lösungen für die Erkennung von Farben her. Diese werden weltweit online und über den Fachhandel vertrieben. Das Brillenpatent von EnChroma wurde 2010 entwickelt. Die Brillen bieten das Neueste im Hinblick auf Farberkennung, Neurowissenschaft und Innovation der Linsen, um das Leben von Menschen mit Rot-Grün-Farbblindheit zu verbessern. EnChroma hat eine Zulassung vom National Institutes of Health (NIH). Es wurde mit dem 2016 Tibbetts Award vom U.S. Small Business Administration ausgezeichnet als Anerkennung für die lebensverbessernde Wirkung von innovativer Technologie sowie mit dem 2020 Innovation Award in Life Sciences von der Bay Area's East Bay Economic Development Alliance. Unter der Rufnummer 510-497-0048 oder unter enchroma.com erfahren Sie mehr.

