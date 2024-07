© Foto: Craig Bailey - picture alliance



Der US-Leitindex Dow Jones klettert am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch. Der Höhenflug geht vor allem auf das Konto von UnitedHealth.Im preisgewichteten Dow Jones ist die UnitedHealth-Aktie das Mitglied mit dem höchsten Indexgewicht. Rund 8,4 Prozent beträgt der Anteil des größten privaten Krankenversicherers der Welt im prestigeträchtigen US-Leitindex. Index-Schwergewicht schiebt Dow Jones an Das sorgt am Dienstag für ein weiteres Rekordhoch, denn UnitedHealth geht steil, nachdem das Unternehmen ein überraschend gutes Quartalsergebnis vorgelegt hat. Erstmals in seiner Geschichte kann der Dow-Jones-Index die Marke von 40.500 Punkten übertreffen und weitet damit seinen Ausbruch über …