ExaGrid setzt Wachstum fort 14 Quartale in Folge mit freiem Cashflow

ExaGrid , die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht dem Netzwerk zugewandte Schicht (die eine gestaffelte Luftblase bildet) sowie verzögerte Löschungen und Unveränderbarkeit für die Wiederherstellung von Ransomware umfasst, gab heute bekannt, sein stärkstes zweites Quartal (Q2) in der Unternehmensgeschichte verzeichnet zu haben. Für das am 30. Juni 2024 endende Quartal wurde ein Wachstum von 18 gegenüber dem Vorjahresquartal gemeldet.

Das zweite Buchungs- und Umsatzquartal von ExaGrid war das beste zweite Quartal in der Geschichte des Unternehmens. Das Unternehmen erzielte im 14.Quartal in Folge einen positiven Free Cashflow (FCF), eine positive Gewinn- und Verlustrechnung und ein positives EBITDA. ExaGrid konnte in diesem Quartal 137 neue Kunden gewinnen, darunter 64 mit Verträgen in sechs- und siebenstelliger Höhe. Damit hat ExaGrid nun mehr als 4.300 aktive Kunden, darunter Unternehmen aus dem oberen Mittelstand und Großunternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten nutzen. Das Wachstum von ExaGrid beschleunigt sich, und das Unternehmen stellt Mitarbeiter ein, um seine Vertriebsteams weltweit zu erweitern.

Highlights des 2. Quartals 2024:

14. Quartal in Folge mit positiven Cashflows, EBITDA und Gewinn- und Verlustrechnungen

Anerkennung in der Fachpresse: Technische Überprüfung der Enterprise Strategy Group ExaGrid Retention Time-Lock für die Ransomware-Wiederherstellung (Mai 2024)

Gewinner von 6 Branchenpreisen: Data Breakthrough Awards Data Backup Solution of the Year (Datensicherungslösung des Jahres) (April 2024) Network Computing Awards Company of the Year (Unternehmen des Jahres) (Mai 2024) Network Computing Awards Hardware Product of the Year (Hardware-Produkt des Jahres) (Mai 2024) Network Computing Awards Return on Investment Award (Auszeichnung für die Kapitalrendite) (Mai 2024) Storage Awards Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year (Anbieter von Enterprise-Backup-Hardware des Jahres) (Juni 2024) Storage Awards Storage Solution of the Year (Speicherlösung des Jahres) Corporate (Juni 2024)



"ExaGrid verzeichnet weiterhin ein starkes Umsatzwachstum bei gleichzeitig positivem EBITDA, Gewinn und Free Cashflow. Wir haben weltweit über 4.300 aktive Kundeninstallationen erreicht. ExaGrid hat weiterhin eine konkurrenzlose Gewinnrate von über 70 und löst Primärspeicher hinter der Backup-Anwendung sowie Deduplizierungsgeräte wie Dell Data Domain, HPE StoreOnce und NetBackup Storage Appliances ab. ExaGrids Kundenbindungsrate liegt bei über 95 %, und 99 der Kunden nehmen Wartungs- und Supportleistungen in Anspruch. Dies sind zwei branchenführende Kundenerfolgskennzahlen. Unser Unternehmen ist in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im Nahen Osten gut aufgestellt, und wir legen einen verstärkten Fokus auf die Region Asien-Pazifik", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid.

"ExaGrid hat bereits vor Jahren erkannt, dass es keinen Anbieter gibt, der Speicher speziell für die Datensicherung herstellt, da alle Anbieter entweder teure Primärspeicherprodukte als Backup-Speicherziele vertreiben oder Inline-Deduplizierungsgeräte, die für Backups und Wiederherstellungen zu langsam sind und kostspielige Upgrades erforderlich machen. Backup-Speicher stellen aufgrund großer Backup-Aufträge, inkrementeller Backups, synthetischer Vollbackups, Backup-Rotation, langfristiger Datenspeicherung und vieler anderer Aspekte, die Backup-Speicher von Primärspeichern unterscheiden, ganz besondere Anforderungen. ExaGrids einzigartiger Tiered Backup Storage wurde speziell entwickelt, um die Backup-Leistung, die Wiederherstellungsleistung, die Skalierbarkeit bei wachsenden Datenmengen, die Sicherheit, die Ransomware-Wiederherstellung und die Notfallwiederherstellung zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit des Backups mit niedrigen Kosten sowohl im Vorfeld als auch im Laufe der Zeit zu verbessern", so Andrews.

"Primärspeicher sind bei großen Backup-Aufträgen nicht so schnell, in der Regel nicht skalierbar, für eine längere Aufbewahrungsdauer sehr teuer und netzwerkorientiert, wodurch sie anfällig für Sicherheitsangriffe sind. Inline-Deduplizierungsgeräte wiederum sind für Backups und Wiederherstellungen zu langsam, nicht skalierbar und ebenfalls netzwerkorientiert, wodurch sie anfällig für Sicherheitsangriffe sind."

"ExaGrid ist stolz, ein hoch differenziertes Produkt anzubieten, das zuverlässig funktioniert, genau das tut, was wir versprechen, die richtige Größe hat, umfassend unterstützt wird und schlicht seinen Zweck erfüllt. Wir können diese Behauptungen durch unsere Kundenbindungsrate von 95 %, eine NPS-Bewertung von +81 und die Tatsache untermauern, dass 94 unserer Kunden unsere Retention Time-Lock-Funktion für die Ransomware-Wiederherstellung aktiviert haben und 99 unserer Kunden unseren jährlichen Wartungs- und Supportplan nutzen", so Andrews.

