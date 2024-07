Die jüngste Preisentwicklung des Palladiums verzeichnet einen Rückgang auf 955 US-Dollar, was einer Verringerung von 0,49 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Über die Woche betrachtet ergibt sich ein Minus von 5,7 %. Diese Zahlen spiegeln einen Trend wider, den es zu analysieren gilt, um die Dynamiken des Marktes und die Auswirkungen auf Investoren und industrielle Nutzer besser zu verstehen.Der Palladiumpreis (TVC:PALLADIUM) ist Teil der Platingruppenmetalle, einer für viele industrielle Anwendungen kritischen Ressource. In den letzten Tagen konnte eine ...

