Angesichts geopolitischer Entwicklungen und der wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Halbleitern hat sich die internationale Aufmerksamkeit für Taiwan in den letzten Jahren deutlich erhöht, was auch zu einer größeren Beliebtheit taiwanesischer Literatur und Publikationen geführt hat. Das Kulturministerium unterstützt bereits seit Langem die Übersetzung und Förderung taiwanesischer Werke, während das Nationalmuseum für taiwanesische Literatur aktiv lokale Werke übersetzt und veröffentlicht, um kulturelle Inhalte und Werte Taiwans weltweit zu verbreiten. Mittlerweile wurden taiwanesische literarische Werke in acht Sprachen übersetzt und auf den Märkten der USA, Japans, Deutschlands, Frankreichs und der Tschechischen Republik sowie in weiteren Ländern veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240716705098/de/

Taiwanese author Li Ang recited her novel "Bloody Sacrifice with Color Make-up," highlighting gender issues and the stories of political victims of the February 28 incident in Taiwan. (Photo: Business Wire)

Die Tschechische Republik war im Juli dieses Jahres Gastgeber des 25. Autorenlesemonats, in dessen Mittelpunkt Taiwan als Gastland stand. Eine Delegation von 31 taiwanesischen Schriftstellern mit unterschiedlichem Hintergrund, das heißt aus verschiedenen Generationen, mit unterschiedlichen Geschlechtern, ethnischen Zugehörigkeiten und Schreibstilen, reiste in die Tschechische Republik und die Slowakei, um ihr literarisches Können in Form von Vorträgen weiterzugeben. Insbesondere die renommierten Autoren Li Ang und Kevin Chen traten in Prag besonders eindrucksvoll als Redner auf und führten anregende Diskussionen mit verschiedenen Vertretern der literarischen Gemeinschaft.

Anlässlich des AAPI Heritage Month richtete das Kulturministerium in Zusammenarbeit mit der Queens Public Library eine "Taiwan Book Corner" mit 13 taiwanesischen Titeln ein, darunter Werke wie "Fang Si-Chis First Love Paradise" von Lin Yi-han, "Ghost Town" von Kevin Chen, "Notes of a Crocodile" von Qiu Miaojin, "The Boy from Clearwater" von Yu Pei-yun und Zhou Jian-xin. Die Bücher sind in drei Zweigstellen sowohl auf Englisch als auch auf traditionellem Chinesisch erhältlich. Außerdem gab der koreanische Verlegerverband kürzlich bekannt, Taiwan werde 2025 Ehrengast der Internationalen Buchmesse in Seoul sein.

Laut Statistik wurden in den vergangenen 30 Jahren über 1.400 taiwanesische Bücher in mehr als 35 Sprachen übersetzt. Die wichtigsten Märkte in Europa sind dabei Frankreich, Deutschland und die Tschechische Republik. Durch diese übersetzten Titel wurde für internationale Leser nach und nach ein Fenster geöffnet, um Taiwan zu verstehen, und die globale Sichtbarkeit Taiwans wurde verbessert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240716705098/de/

Contacts:

Sales and Marketing Center¦Central News Agency

Name: Luo Tsuei-yi

E-Mail: tyl@cna.com.tw