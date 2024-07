Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Unternehmen werden ihre AgTech-Plattformen integrieren, um Lösungen zur Dekarbonisierung und Wassernutzungseffizienz für Zuckerrohr und Weintrauben anzubieten, wobei für die Zukunft eine Ausweitung auf weitere Wertschöpfungsketten und Märkte geplant istGAMAYA und Terraview haben ihren Zusammenschluss bekannt gegeben und kombinieren ihre KI-gestützten Plattformen, um Nachhaltigkeit und Klimaresilienz in der globalen Nahrungsmittelproduktion zu verbessern. Dieser strategische Schritt zielt auf die Dekarbonisierung und die Wassereffizienz im Zuckerrohr- und Weinanbau ab, wobei eine Ausweitung auf weitere Wertschöpfungsketten und neue Märkte geplant ist. Das fusionierte Unternehmen wird unter der Marke GAMAYA firmieren.Innovative Agrartechnik inmitten von Klima-HerausforderungenDer Landwirtschaftssektor benötigt fortschrittliche, zuverlässige und nachhaltige Lösungen, um den Druck des Klimawandels zu bewältigen. GAMAYA und Terraview nutzen ihre technologischen Führungspositionen, um umfassende agronomische Informationstools zu entwickeln, die diese Herausforderungen direkt angehen. In Zusammenarbeit mit Kunden aus der gesamten Wertschöpfungskette werden GAMAYA und Terraview ihr Wissen über Kulturpflanzen, ihr sektorales Verständnis und ihre bestehenden Produkte nutzen, um Lösungen für derzeit unerfüllte Bedürfnisse in der Landwirtschaft zu finden. Dabei werden sie komplette, zuverlässig getestete und skalierbare Lösungen entwickeln, die einen greifbaren Wert haben und Ergebnisse liefern.Nutzung von bewährtem Fachwissen- GAMAYA: In den letzten 9 Jahren hat GAMAYA sein Vorzeigeprodukt "CanaSight" entwickelt und getestet. Das Produkt wird von Zuckerrohranbauern in Brasilien, Lateinamerika, den USA, Afrika und Indien genutzt. GAMAYA hat vor kurzem "CanaTrace" veröffentlicht, ein Instrumentarium zur Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung (Monitoring, Reporting, and Verification - MRV), das die Dekarbonisierung des Zuckerrohranbaus ermöglicht. Heute ist es eines der Top-3-Produkte weltweit, das über 1,5 Mio. Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bedient und Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche unterhält.- Terraview: Terraview hat sich in den letzten 5 Jahren zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Wertschöpfungskette für Trauben (insbesondere Weintrauben) entwickelt. Das Vorzeigeprodukt "TerraviewOS" bietet Lösungen für Produktions-, Risiko- und Bewässerungsprognosen für mehr als 35 Weinberge in Spanien, den USA und Australien. "Aquaview" ist ein natives KI-Produkt, das mit minimaler Infrastruktur nahezu in Echtzeit Einblicke in die Bewässerung bietet.Geschäftsführung und Investitionen- Yury Vasilkov wird das neue Unternehmen leiten und als CEO und Mitglied des Verwaltungsrats fungieren.- Piyush Harsh wird Chief Science Officer und Mitglied des Verwaltungsrats.Wichtige Investoren, darunter Seed4Equity, Glasshouse (Peter Brabeck-Letmathe Family Office), ICOS Capital, die Mahindra Group, VI Partners und Binny Bansals 3SV (Three State Ventures), unterstützen diesen Zusammenschluss, da sie sein Potenzial für erhebliche globale Auswirkungen auf die gesamte Agrarindustrie erkannt haben.Kommentare der Geschäftsführung- Yury Vasilkov, CEO: "Mit diesem Zusammenschluss können wir eine Marktchance mit einem Volumen von mehr als 10 Mrd. US-Dollar erschließen. Die Dekarbonisierung und die kosteneffiziente Wassernutzung werden in den kommenden Jahren oberste Priorität für die Landwirtschaft haben, und wir sind gut aufgestellt, um diese Chancen zu nutzen - angefangen bei denjenigen Kulturen, bei denen wir heute schon die stärksten Akteure sind."- Piyush Harsh, Chief Science Officer: "Indem wir unsere Kräfte bündeln und unser Technologieangebot integrieren, werden wir für Landwirte weltweit wichtige Ergebnisse erzielen. Nicht nur zur Verbesserung der Nachhaltigkeit angesichts der Ressourcenknappheit, sondern auch zur Verbesserung ihrer Rentabilität und der Lebensgrundlagen ihrer Gemeinschaften."- Prateek Srivastava, Terraview-Mitbegründer und derzeit Vice President EMEA bei Cropin: "GAMAYA und Terraview bringen einzigartige, aber komplementäre Produkte, ein zuverlässiges Go-to-Market-Playbook und gelernte Lektionen zusammen, um den Erfolg voranzutreiben. Es ist eine perfekte Verbindung, die sich auf 5 % der gesamten Ackerfläche der Erde auswirken und einen dauerhaften Wert für den Planeten schaffen kann."- Taha Ben Mrad, Vorsitzender des Verwaltungsrats von GAMAYA: "Der Zusammenschluss wird unser jeweiliges Fachwissen stärken und es uns ermöglichen, ein umfassenderes Angebot für eine regenerative Landwirtschaft aufzubauen. Der Zusammenschluss von GAMAYA und Terraview ist ein Baustein für den Aufbau eines Unternehmens mit transformativem Potenzial für die Zukunft der Landwirtschaft."Weitere Informationen finden Sie unter www.gamaya.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2462144/GAMAYA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gamaya-und-terraview-fusionieren-um-durch-ki-gestutzte-agronomische-intelligenz-neue-moglichkeiten-fur-nachhaltige-lebensmittelsysteme-zu-erschlieWen-302198445.htmlPressekontakt:Christine Gould | PR/Kommunikation für GAMAYA | christine@gamaya.com | +41 795579952Original-Content von: Gamaya, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066093/100921537