Cyclic Materials hat die Technologie CC360 TM entwickelt für die Wiedergewinnung von Seltenen Erden aus Festplatten. Diese wurde von dem Elektronikrecycler

Cyclic Materials getestet. Es entstand eine Kreislauflieferkette für Seltene Erden und andere kritische Metalle. Heute wurde bekannt, dass Microsoft's Climate Innovation Fund eine Kapitaleinlage getätigt hat. Der Fonds hat es sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung von Technologie voranzutreiben und Innovationen gegen den Klimawandel bereitzustellen. Dieses Investment unterstreicht die Bemühungen von Microsoft um die Förderung der Kreislaufwirtschaft und um das Recyceln von Seltenen Erden aus Festplatten.

Im Verlauf der vergangenen beiden Jahre hat Cyclic die Technlogie CC360 TM entwickelt. Diese dient der Wiedergewinnung von Seltenen Erden aus Festplatten, deren Nutzungsdauer abgelaufen ist. Das Patent für diese Technologie steht noch aus. Normalerweise werden Festplatten am Ende ihrer Nutzungsdauer an spezielle Unternehmen für die Entsorgung von IT (IT Asset Disposal ITAD) weitergegeben. Dort werden die Daten vernichtet und danach werden die Festplatten zwecks Wiedergewinnung von sonstigen Metallen wie Gold und Silber geschreddert. Die Seltenen Erden wurden bis dato nicht wiedergewonnen. Mit CC360 TM können ITAD-Unternehmen einen Teil der Festplatten zur Wiedergewinnung von Seltenen Erden aussondern und die Restlichen werden dem üblichen Verfahren unterzogen. Dann kann Cyclic Materials die separierten Materialien verarbeiten, wodurch bei der Entsorgung von Festplatten ein zusätzlicher Wertstrom entsteht.

"Microsoft will bis 2030 im Betrieb, durch die Produkte und Verpackung keinen Abfall mehr erzeugen. Deshalb gehen wir zur Kreislaufwirtschaft über," sagte Brandon Middaugh, Senior Director, Climate Innovation Fund, Microsoft. "Da der Bedarf nach Seltenen Erden steigt, freuen wir uns mit diesem Investment die Entstehung einer nachhaltigen Lieferkette für diese Materialien unterstützen zu können."

Cyclic Materials wurde 2021 gegründet und ist führend bei Technologien, die End-of-Life (EOL)-Produkte wirtschaftlich, nachhaltig und vor Ort in wertvolle Rohmaterialien umwandeln können. Das Recyceln von Seltenen Erden ist wesentlich umweltverträglicher als der Abbau dieser Elemente. Die Kohlenstoffbilanz und der Wasserverbrauch sind viel günstiger. Cyclic Materials hat vor Kurzem das Werk "Hub100" eröffnet. Dort wird mit der eigenen hydrometallurgischen Technologie REEPure gearbeitet. So wird der stetig steigende Bedarf nach heimischen Quellen für vermischte Seltene-Erden-Oxide (MREO) in Nordamerika gedeckt.

"Wir haben in den vergangenen Monaten mit Cyclic zusammengearbeitet, um CC360 TM im Betrieb zu testen. Wir haben die Leistung durch Weiterentwicklung stark erhöhen können und haben einen Ausstoß von einer Festplatte pro Sekunde erreicht," sagte Sean Magann, Chief Commercial Officer bei Sims Lifecycle Services (SLS). "Mit dieser Lösung können wir aus den entsorgten Festplatten Wert schöpfen, indem wir die Seltenen Erden wiedergewinnen und gleichzeitig die Datensicherheit gewährleisten. Darüber hinaus werden unsere Schredder durch die Entfernung der Metalle geschont. Wir werden diese Technologie in unserem gesamten Betrieb übernehmen."

"Wir freuen uns, dass Microsoft's Climate Innovation Fund sich als strategischer Investor bei uns engagiert. Ebenso wie wir sind sie an der Entwicklung einer Kreislauflieferkette für Seltene Erden aus Festplatten interessiert, die sie in ihren Rechenzentren nutzen," sagte Ahmad Ghahreman, Mitgründer und CEO von Cyclic Materials. "So können wir die Bereitstellung unserer Anlagen beschleunigen. Dies ist ein kritischer Schritt zur Steigerung des heimischen Angebots an Seltenen Erden in Nordamerika, was die Energiewende fördert. Darüber hinaus schätzen wir den Beitrag von SLS bei der Auswertung unserer neuen Technologie CC360 TM Diese wird unserer Meinung nach für große Betreiber von Rechenzentren wie Microsoft von unschätzbarem Wert sein, während sie ihre Ziele im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit verfolgen."

Hier erfahren Sie mehr über Cyclic Materials: www.cyclicmaterials.earth.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials wurde 2021 gegründet. Es ist ein Unternehmen für Umwelttechnik, das sich auf die Wiedergewinnung von Seltenen Erden und anderen Materialien spezialisiert hat, die kritisch für die Umsetzung der Energiewende sind. Dank seiner innovativen Technologie verwandelt das Unternehmen End-to-Life-Produkte wirtschaftlich, nachhaltig und vor Ort in wertvolle Rohstoffe, die für die Produktion von elektrischen Fahrzeugen, Windturbinen und Motoren für Elektronik benötigt werden, die wir täglich nutzen. 2024 hat Cyclic sein Werk Hub100 in Kingston, Ontario, eröffnet das erste Werk, das recycelte Mixed Rare Earth Oxide (rMREO) in Nordamerika mithilfe seiner eigenen hydrometallurgischen Technologie REEPure herstellt. Da die Nachfrage nach Seltenen Erden bis 2030 Schätzungen zufolge erheblich steigen wird, ist es überlebenswichtig, neue Quellen für diese kritischen Elemente zu erschließen, um die Elektrifizierung der Wirtschaft weltweit zu unterstützen. Cyclic plant, seine Technologien auf Nordamerika, Europa und Asien auszuweiten. Mehr erfahren Sie unter: cyclicmaterials.earth.

